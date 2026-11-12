ChatGPT Voice, OpenAI ritira Advanced e Standard per GPT Live

OpenAI ha deciso di semplificare ChatGPT Voice e lo farà con un taglio piuttosto netto. L’11 dicembre 2026 l’azienda ritirerà sia Advanced voice che Standard voice, le due modalità vocali che finora hanno permesso di parlare con il chatbot invece di scrivere. Il cambiamento arriverà quindi il mese prossimo e porterà con sé una direzione ben precisa: d’ora in avanti la priorità sarà unificare l’esperienza vocale attorno a GPT Live, il modello più recente sviluppato dalla società.

Si tratta di una scelta che va nella direzione dell’ordine più che della novità. Negli ultimi mesi chi utilizzava le funzioni vocali di ChatGPT si è trovato davanti a più strade possibili per fare, in fondo, la stessa cosa. OpenAI ha evidentemente ritenuto che fosse arrivato il momento di fare pulizia e di puntare tutto su un’unica soluzione.

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ChatGPT Voice, OpenAI ritira Advanced e Standard: tre modalità vocali erano diventate troppe

Per capire come si è arrivati a questo punto bisogna tornare a qualche mese fa. All’inizio di quest’anno OpenAI ha lanciato un nuovo modello vocale chiamato GPT Live, pensato come diretto concorrente di Gemini Live, l’assistente conversazionale di Google. Il nuovo arrivato non ha sostituito subito le opzioni già presenti ma si è affiancato a loro. Il risultato è stato un’offerta composta da tre modalità diverse, tutte con lo stesso obiettivo di rendere più naturali le conversazioni con il chatbot.

Tre voci per un solo assistente sono però parecchie. Un vecchio modo di dire sostiene che in tre si è già una folla e la situazione di ChatGPT sembrava confermarlo in pieno. Con l’addio ad Advanced voice e Standard voice la società sceglie di razionalizzare il servizio e di concentrare risorse e sviluppo su un solo modello.

La strategia è chiara. Invece di mantenere in vita più sistemi paralleli, OpenAI vuole che l’esperienza vocale passi tutta attraverso GPT Live. In pratica sarà questo il punto di riferimento per chiunque voglia dialogare a voce con ChatGPT, senza dover scegliere tra alternative che si sovrappongono.

Cosa succede a video dal vivo e condivisione dello schermo

C’è però un’eccezione importante che riguarda due funzioni specifiche. Il video dal vivo e la condivisione dello schermo continueranno a basarsi su Advanced voice anche dopo la data indicata. Il motivo è semplice: GPT Live al momento non supporta ancora queste capacità e OpenAI non ha intenzione di lasciare gli utenti senza strumenti che già esistono.

Advanced voice resterà quindi attivo in questi due ambiti fino a quando il nuovo modello non sarà in grado di gestirli in autonomia. Solo a quel punto la transizione potrà dirsi davvero completa. Si tratta di una sorta di periodo di passaggio, utile a evitare che il ritiro delle vecchie modalità si traduca nella perdita di funzionalità per chi le usa quotidianamente.

Per tutto il resto il calendario è già fissato. Dall’11 dicembre 2026 le conversazioni vocali con ChatGPT passeranno attraverso GPT Live, mentre Standard voice uscirà definitivamente di scena e Advanced voice rimarrà soltanto come supporto per video dal vivo e condivisione dello schermo, in attesa che GPT Live acquisisca queste funzioni.

Fonte: TecnoAndroid