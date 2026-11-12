Skoda Octavia Hybrid, ordini aperti: full hybrid già Euro 7

La gamma di Skoda Octavia si allarga con una novità che in molti aspettavano da tempo. In Italia sono ufficialmente aperti gli ordini per la nuova versione Full Hybrid, riconoscibile dal badge “HYBRID” applicato sul portellone. È un’opzione del tutto inedita per il modello boemo, che va ad affiancarsi alle tradizionali motorizzazioni benzina, diesel e mild hybrid con lo scopo di ampliare l’offerta rivolta sia ai clienti privati sia alle grandi flotte aziendali.

Sotto il profilo tecnico la scelta è caduta su un’architettura ibrida serie parallelo che non ha bisogno di cavi né di colonnine per la ricarica. Niente spina, quindi, e nessun cambio di abitudini per chi la guida. A muovere l’auto ci pensa un motore termico 1.5 TSI evo2 turbocompresso a ciclo Miller, accoppiato a ben due macchine elettriche e abbinato a un cambio automatico monomarcia anch’esso nuovo di zecca.

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Come lavora il sistema ibrido e perché è già omologato Euro 7

La parte più interessante sta nella gestione elettronica dei propulsori. È l’intelligenza artificiale di bordo a decidere in totale autonomia come far lavorare i motori, alternandoli oppure facendoli funzionare insieme. Le modalità disponibili sono tre: elettrico puro, ibrido in serie e ibrido in parallelo, sempre con l’obiettivo di ottenere la massima efficienza in qualsiasi condizione di guida.

L’energia viene immagazzinata in una piccola batteria da 1,6 kWh lordi, che diventano 0,64 kWh netti. Si ricarica durante la marcia e nelle fasi di frenata e lavora sempre all’interno di una finestra considerata ottimale, compresa tra il 40% e il 90% della carica. Proprio questo insieme di soluzioni ha permesso al gruppo Volkswagen di ottenere fin da subito l’omologazione secondo la futura e severa normativa anti inquinamento Euro 7, nella sigla EU7 TEMP.

Sul fronte delle prestazioni sono previsti due livelli di potenza. La variante da 100 kW, pari a 135 CV, offre 250 Nm di coppia, passa da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi (8,0 secondi per la Wagon), tocca i 180 km/h di velocità massima e dichiara consumi combinati WLTP tra 4,6 e 5,2 litri ogni 100 km. La versione più spinta da 125 kW, cioè 170 CV, mantiene la stessa coppia di 250 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi, raggiunge anch’essa i 180 km/h e consuma tra 4,7 e 5,3 litri ogni 100 km nel ciclo combinato WLTP.

Allestimenti, dotazioni e listino della Octavia Hybrid

La nuova Octavia Hybrid si può avere sia nella classica carrozzeria berlina a tre volumi sia in configurazione Wagon, che arriva a offrire un bagagliaio enorme fino a 1.700 litri una volta abbattuti i sedili. Al debutto sul mercato italiano la ibrida della casa ceca viene proposta nei due allestimenti più richiesti e curati della gamma, cioè Executive e Style.

L’allestimento Executive parte già con una dotazione molto ricca. Di serie ci sono il sistema di infotainment maggiorato da 13 pollici con navigazione integrata, il cruscotto digitale Virtual Cockpit da 10 pollici e un pacchetto di aiuti alla guida ADAS di livello 2. Chi cerca qualcosa in più trova nella versione Style un ulteriore passo avanti in termini di comfort e design, con dettagli cromati all’esterno, cerchi in lega da 18 pollici, accesso keyless, telecamera posteriore e il comodo portellone elettrico che si apre con un movimento del piede, chiamato Virtual Pedal.

Veniamo ai prezzi chiavi in mano. Per la berlina 1.5 TSI Executive HEV da 135 CV si parte da 35.400 euro, mentre la Wagon con lo stesso motore e lo stesso allestimento costa 36.400 euro, esattamente 1.000 euro in più. Al vertice della gamma si colloca la variante Wagon da 170 CV in allestimento Style, che arriva a sfiorare i 41.950 euro. Le prime consegne ai clienti sono previste nel corso del mese di gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid