Dianjunus rex, il fungo gigante alto mezzo metro scoperto in Cina

Un fungo gigantesco soprannominato D. rex avrebbe regnato sui boschi dopo la scomparsa dei dinosauri. Il suo nome scientifico è Dianjunus rex e la sua storia comincia in modo piuttosto semplice, lontano da spedizioni o strumenti sofisticati. Sono stati alcuni agricoltori della provincia dello Yunnan, in Cina, ad accorgersi di questo organismo fuori scala e a segnalarlo ai ricercatori.

Già il dato sulle dimensioni basta a spiegare tanta attenzione. I funghi di Dianjunus rex arrivano a mezzo metro di altezza, una misura che li allontana parecchio dall’idea comune del fungo da sottobosco, piccolo e quasi nascosto tra le foglie. Qui si parla di qualcosa che si nota a colpo d’occhio, capace di emergere dal terreno con una presenza decisamente imponente.

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Dagli agricoltori dello Yunnan alla comunità scientifica

Il percorso di questa scoperta merita qualche parola in più. Spesso si immagina la ricerca come un lavoro chiuso dentro ambienti specializzati, eppure in questo caso il primo passo è arrivato da chi quei territori li vive ogni giorno. Gli agricoltori dello Yunnan hanno notato il fungo enorme e hanno pensato di avvisare gli studiosi, aprendo così la strada al riconoscimento della specie.

È un meccanismo che dice molto sul valore dell’osservazione diretta. Chi lavora la terra conosce bene ciò che cresce intorno e sa riconoscere quando qualcosa esce dall’ordinario. Un fungo alto mezzo metro rientra senza dubbio in questa categoria, e la segnalazione ha permesso agli esperti di occuparsi di un organismo che altrimenti sarebbe potuto restare ai margini dell’attenzione scientifica.

La provincia cinese diventa quindi il punto di partenza di tutta la vicenda. Proprio da quelle campagne è emersa la notizia di un esemplare tanto voluminoso da meritarsi un soprannome che richiama immediatamente il mondo della preistoria.

Un nome che richiama il re dei dinosauri

Il soprannome D. rex non è stato scelto a caso. Il riferimento al più celebre dei predatori preistorici è evidente e gioca proprio sulla stazza di questo organismo, che nel suo regno occupa una posizione di tutto rispetto. Quel “rex”, che in latino significa re, sottolinea un’idea di dominio, la stessa che emerge dal racconto legato alla sua storia evolutiva.

Il quadro che accompagna la scoperta collega infatti Dianjunus rex all’epoca successiva all’estinzione dei dinosauri. Dopo la loro scomparsa, secondo quanto emerge, questo fungo massiccio avrebbe regnato sui boschi. Un’immagine curiosa, quasi un passaggio di consegne tra giganti, in cui il primato si sposta dagli enormi rettili a un organismo che cresce silenzioso dal suolo delle foreste.

Accostare un fungo ai grandi protagonisti della preistoria può sembrare insolito, ma il paragone funziona proprio grazie alle proporzioni. In un ambiente boschivo, un organismo di questa taglia si impone sul paesaggio circostante e si distingue nettamente dalle specie più piccole che popolano lo stesso habitat.

Il cuore della notizia resta comunque concreto e facile da immaginare. Nelle campagne della provincia dello Yunnan gli agricoltori hanno individuato un fungo dalle dimensioni fuori dal comune e hanno avvertito i ricercatori. Si tratta di Dianjunus rex, ribattezzato D. rex, i cui funghi raggiungono mezzo metro di altezza.

Fonte: TecnoAndroid