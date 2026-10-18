Diablo 5, iniziate le riprese delle cinematiche: uscita nel 2029

Le riprese delle cinematiche di Diablo 5 sono ufficialmente cominciate. Il nuovo capitolo dell’action RPG di Blizzard, presentato alla BlizzCon di quest’anno con un trailer di grande impatto, entra così in una fase molto concreta della produzione. Finora non è stato mostrato nemmeno un secondo di gameplay e capire a che punto sia davvero lo sviluppo è tutto un altro discorso. Qualcosa però si muove, e non da poco.

A dare la notizia è stato Neil David Carter, direttore delle cinematiche della serie Diablo all’interno di Blizzard. Il 14 ottobre 2026 ha pubblicato su Twitter la foto di un teatro di posa ancora vuoto, pronto ad accogliere la troupe e gli attori che dovranno costruire le scene. La didascalia è asciutta, quasi telegrafica: “Prime riprese Diablo 5”. Nient’altro. Del resto è difficile immaginare che in questo momento possa sbilanciarsi sui dettagli, e con ogni probabilità gran parte del materiale è ancora lontana dalla forma definitiva.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il primo giorno sul set e una sceneggiatura ancora aperta

Si parla del primo giorno di lavorazione, quindi è molto probabile che diversi aspetti della sceneggiatura siano ancora in discussione. In produzioni di questo tipo le cose cambiano in fretta. Alcune scene vengono girate e poi modificate, altre finiscono direttamente scartate senza mai vedere la luce. Succede continuamente anche in televisione e al cinema, quindi niente di strano.

Nei videogiochi poi il discorso è ancora più delicato, perché le cinematiche dipendono in larga misura da ciò che arriva fino alla versione finale del prodotto. Una sequenza può essere perfetta sul set e diventare inutile qualche mese dopo, magari perché una parte della storia è stata riscritta o tagliata. Lo sviluppo di Diablo 5 comunque procede a pieno ritmo, e il set allestito ne è la prova più evidente.

Uscita prevista nel 2029, ma c’è chi pensa al 2030

Al momento il nuovo Diablo punta a una finestra di lancio fissata nel 2029. Un margine che lascia agli sviluppatori il tempo necessario per dare forma al prossimo episodio di una delle saghe più amate dal pubblico. Non è escluso però che i tempi si allunghino, anzi. Chris Wilson, figura centrale nella progettazione di Path of Exile, altro nome di peso nel panorama degli action RPG, ritiene che per vedere il quinto Diablo si potrebbe dover aspettare fino al 2030 o addirittura oltre.

Con un orizzonte così ampio non sarebbe affatto sorprendente se alcune delle sequenze girate adesso venissero rifatte più avanti. Lo spazio e il tempo per rimetterci mano ci sono tutti. Nel frattempo cresce la curiosità sul cast che darà volto e voce ai personaggi di questo capitolo. In passato Blizzard ha coinvolto interpreti piuttosto noti. L’attore del Marvel Cinematic Universe Simu Liu è stato protagonista di uno spot dedicato a Diablo 2: Resurrected, mentre Debra Wilson e Ralph Ineson hanno ricoperto vari ruoli nei titoli più recenti della software house. Tutti nomi che non sfigurerebbero di certo nel nuovo episodio della serie. Negli uffici di Blizzard intanto il lavoro va avanti senza sosta, con il set ormai pronto e le prime scene di Diablo 5 già in fase di ripresa.

Fonte: TecnoAndroid