Hideo Kojima in visita da Sony nonostante Physint passato a Xbox

Due dei suoi prossimi giochi sono ormai finiti sotto l’ala di Microsoft, eppure Hideo Kojima sembra conservare un affetto sincero per Sony. Uno degli ultimi post pubblicati dal celebre autore giapponese su Twitter lo ritrae proprio in compagnia del suo storico alleato, quasi a dimostrare che un accordo editoriale cambiato in corsa non basta a cancellare anni di collaborazione fianco a fianco.

Il 16 ottobre Kojima ha condiviso un’immagine piuttosto elegante che lo mostra all’interno di una lounge dall’aspetto decisamente curato. Vestito completamente di nero, posa davanti a una grande vetrata dove campeggia un enorme logo Sony illuminato a LED. Giusto per togliere ogni dubbio su dove si trovasse in quel momento.

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Una visita negli uffici Sony che non passa inosservata

Non è chiaro quale sede della multinazionale abbia ospitato il game designer, ma di sicuro si tratta di uno degli uffici del gruppo. E a giudicare dall’ambiente, l’accoglienza è stata tutt’altro che fredda. Del resto il legame tra i due ha radici profonde, visto che serie come Metal Gear Solid e Death Stranding hanno scosso l’intero settore videoludico e sono nate proprio da questo sodalizio.

Ultimamente poi le visite sembrano essersi fatte piuttosto frequenti. Appena qualche giorno prima Kojima aveva già pubblicato altre foto scattate negli spazi dell’azienda, con ogni probabilità durante un’uscita diversa da quella più recente. Il papà di Snake, insomma, non mostra alcuna intenzione di prendere le distanze dal colosso giapponese, anzi continua a frequentarne i corridoi con una certa disinvoltura.

Il caso Physint e il passaggio a Xbox

Eppure negli ultimi mesi qualcosa si era incrinato. Sony aveva deciso di non pubblicare Physint, il progetto considerato l’erede di Metal Gear, dopo che lo sviluppo non avrebbe rispettato diverse scadenze. La reazione dell’autore è stata rapidissima: nel giro di pochi giorni era già arrivato un accordo di dimensioni simili con la storica rivale Xbox, attraverso il quale è stato annunciato anche il protagonista del gioco, interpretato da Bill Skarsgård.

Una mossa che, a ben vedere, non ha sorpreso più di tanto. OD, il misterioso horror firmato da Kojima con Sophia Lillis e Hunter Schafer nel cast, era infatti già nell’orbita di Microsoft. Tenersi aperte più strade si è rivelata una scelta lungimirante sotto diversi punti di vista, perché ha permesso di trovare in tempi brevi una nuova casa per un progetto rimasto improvvisamente senza editore.

Le immagini scattate negli uffici Sony hanno comunque alimentato qualche curiosità sul futuro degli altri progetti ancora in cantiere presso Kojima Productions. Nessun elemento concreto lascia però pensare a un nuovo accordo con PlayStation, anche perché lo studio ha già parecchio lavoro sul tavolo. Quello che emerge con chiarezza è che il rapporto tra il designer e la società non si è affatto chiuso, un dettaglio non da poco considerando che proprio Sony è la casa che finora ha accompagnato la saga di Death Stranding e che sarebbe la candidata più naturale per un eventuale Death Stranding 3.

Fonte: TecnoAndroid