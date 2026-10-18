True Detective 5: Nicolas Cage e Antonio Banderas a Jamaica Bay

Dopo averlo lasciato sfuggire con un certo anticipo davanti al pubblico del New York Comic Con, Nicolas Cage ha finalmente la conferma ufficiale. Sarà uno dei volti principali di True Detective 5 e non sarà da solo, perché accanto a lui ci sarà Antonio Banderas. Una coppia piuttosto inattesa per la serie antologica di HBO, che con la nuova stagione si prepara a cambiare ancora una volta ambientazione e atmosfera.

I ruoli sono già stati assegnati. Cage interpreterà Henry Logan mentre Banderas vestirà i panni di Rai Garcia. Sulla trama, invece, il riserbo è quasi totale e per il momento non trapela nulla di concreto. Qualche elemento però c’è, ed è tutt’altro che secondario. La storia sarà ambientata a Jamaica Bay, a New York, un cambio di scenario netto rispetto ai paesaggi ghiacciati del capitolo precedente.

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True Detective 5: il ritorno di Issa López e il legame con Night Country

Alla guida del progetto tornerà Issa López, la showrunner che aveva già firmato True Detective: Night Country. Non è un dettaglio da poco, perché proprio la quarta stagione aveva riportato la serie al centro dell’attenzione dopo qualche anno di silenzio. Il successo è stato tale che la regista e sceneggiatrice ha poi firmato un accordo generale con HBO, segno evidente della fiducia che il network ripone nel suo lavoro.

C’è poi un aspetto che interesserà parecchio chi ha seguito la stagione precedente. La nuova annata di True Detective avrà infatti dei collegamenti con Night Country, cosa piuttosto insolita per una serie che da sempre punta su storie e personaggi autonomi. La stessa López lo aveva anticipato qualche tempo fa, spiegando che ci saranno connessioni importanti tra tutto ciò che accade a Ennis, in Alaska, i personaggi che la abitano e quello che succederà nella nuova stagione. Parole che lasciano intuire un filo narrativo comune, anche se la natura di questo legame resta ancora tutta da scoprire.

Night Country, vale la pena ricordarlo, poteva contare su un cast di grande peso con Jodie Foster, Kali Reis, Finn Bennett e John Hawkes. L’asticella insomma è alta, e l’arrivo di due nomi come Cage e Banderas sembra pensato proprio per non abbassarla.

L’annuncio di Cage al Comic Con e i tempi di uscita

La notizia, come accennato, era già circolata in modo del tutto informale. Durante il suo intervento al New York Comic Con, davanti a una sala gremita, Nicolas Cage aveva parlato della cancellazione di Spider Noir, la serie di Prime Video che lo vedeva coinvolto. Nonostante lo stop, l’attore aveva voluto rassicurare i fan facendo capire che all’orizzonte c’era già un altro impegno televisivo.

“Credo che farò una stagione di True Detective” aveva detto, accolto da un’ovazione e da applausi scroscianti. Subito dopo, con il tono di chi si rende conto di essersi lasciato scappare qualcosa di troppo, aveva aggiunto: “Va bene se sono il primo ad annunciarlo, giusto?”. Una battuta che a posteriori suona quasi come uno spoiler involontario, visto che la conferma ufficiale è arrivata soltanto in un secondo momento.

Quanto ai tempi, servirà un po’ di pazienza. Le riprese di True Detective 5, che con ogni probabilità riceverà un sottotitolo tutto suo come accaduto con Night Country, dovrebbero partire nel 2027. Considerando le tempistiche abituali delle produzioni HBO, l’uscita potrebbe quindi collocarsi tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

Fonte: TecnoAndroid