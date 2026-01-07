Dell aggiorna la linea XPS: più autonomia e AI integrata

Dell ha scelto di presentare i nuovi XPS 14 e XPS 16 al CES 2026 come un’evoluzione ragionata, che mette insieme design, prestazioni e una visione più matura della sostenibilità. Il primo impatto è affidato al design, che resta riconoscibile ma appare più pulito e consapevole. La scocca unibody in alluminio CNC trasmette solidità senza appesantire, complice un metallo leggero che permette agli XPS 14 e 16 di fermarsi rispettivamente a 1,36 e 1,63 kg. Ciò con uno spessore di appena 14,6 millimetri. Il ritorno dei tasti funzione fisici, poi, è una piccola vittoria per chi usa il portatile tutti i giorni. Dell ha lavorato molto anche su ciò che non si vede subito. La tastiera offre una corsa più convincente e un feedback più netto. Mentre il touchpad in vetro risponde con precisione, senza quella sensazione “molle” che spesso penalizza i laptop sottili.

Dell presenta i nuovi XPS 14 e XPS 16

Interessante anche l’approccio alla sostenibilità. Si parla di materiali riciclati, ma soprattutto attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto. Tastiera facilmente removibile e porte USB-C modulari significano meno rifiuti e riparazioni meno traumatiche. Sotto la scocca trovano spazio le nuove batterie ad alta densità energetica, che secondo Dell possono spingersi fino a circa 27 ore di utilizzo misto. Un risultato che passa anche dall’efficienza dei processori Intel Core Ultra Series 3, con grafica integrata Intel Arc a 12 core Xe. L’azienda parla di un balzo notevole nelle prestazioni AI rispetto alla generazione precedente, con incrementi che arrivano fino al 57% sull’XPS 14 e addirittura al 78% sull’XPS 16. Il tutto con supporto alle funzionalità Copilot+.

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Riguardo i display, si parla di pannelli OLED tandem pensati per chi vuole un’esperienza visiva di livello “cinematografico”, oppure schermi LCD 2K più parsimoniosi nei consumi. In entrambi i casi entra in gioco il refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz, che si adatta automaticamente a ciò che stai facendo. A gestire le situazioni più impegnative c’è un nuovo sistema termico con ventole più grandi e sottili, progettato per essere più silenzioso e mantenere temperature più basse, senza sacrificare l’autonomia. Completa il quadro una webcam integrata da 8 MP in 4K.

I nuovi XPS 14 e 16 arrivano subito negli Stati Uniti, con prezzi di partenza rispettivamente di 1.649,99 e 1.849,99 dollari. A febbraio sono attese configurazioni più accessibili e ulteriori varianti. Per l’Europa, invece, bisognerà ancora aspettare: prezzi e disponibilità non sono stati comunicati.