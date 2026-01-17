DEFIANCE Act: il Senato contro i creatori di deepfake sessuali

Il Senato degli Stati Uniti ha appena lanciato un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: il tempo dei “non sapevo” e delle zone d’ombra legislative sui deepfake sessuali è ufficialmente scaduto. Con l’approvazione unanime del DEFIANCE Act, siamo di fronte a una svolta che sposta l’asse della responsabilità in modo radicale. Se fino a ieri il dibattito si era arenato quasi esclusivamente sulla rimozione dei contenuti o sulla punizione di chi li diffondeva, oggi si punta il dito, e soprattutto il codice civile, contro chi quelle immagini le crea materialmente. È un cambio di prospettiva fondamentale perché riconosce che il danno originale nasce nel momento stesso in cui un software di intelligenza artificiale viene istruito per violare l’intimità di una persona.

Legislazione e AI: il DEFIANCE Act cambia le regole del gioco digitale

La vera forza di questo provvedimento sta nella sua concretezza. Non stiamo parlando di una semplice condanna morale, ma di uno strumento giuridico che permette alle vittime di trascinare i creatori di questi falsi direttamente in tribunale. È una risposta necessaria a un vuoto normativo che per troppo tempo ha lasciato le persone in balia di un labirinto legale estenuante. Spesso, chi subisce questo tipo di violenza digitale si ritrova in una condizione di impotenza totale, vedendo la propria immagine manipolata e data in pasto alla rete senza avere i mezzi per colpire la fonte del problema.

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Un dettaglio che colpisce molto è la compattezza politica che ha accompagnato il voto. In un periodo storico in cui il Senato americano sembra diviso su tutto, vedere un’approvazione unanime senza alcun tipo di ostruzionismo fa capire quanto la percezione del pericolo sia ormai diventata trasversale. Non è più una questione di schieramenti, ma di dignità umana e sicurezza digitale. I senatori sembrano aver finalmente compreso che l’impatto dei deepfake non è un gioco tecnologico, ma qualcosa che distrugge carriere, salute mentale e vite private con una velocità che la legge, finora, non era riuscita a contenere.

Questo atto non viaggia da solo, ma si incastra perfettamente con il Take It Down Act, formando una sorta di tenaglia giuridica. Da una parte si lavora sul piano penale e sulla responsabilità delle piattaforme per far sparire i contenuti, dall’altra, con il DEFIANCE Act, si colpisce il portafoglio e la posizione civile di chi produce queste manipolazioni. È un segnale di maturità legislativa che cerca di rincorrere un’evoluzione tecnologica che corre sempre troppo veloce.

E non possiamo ignorare il tempismo politico. Tutto questo accade mentre i riflettori sono puntati su X e sul chatbot Grok. Le recenti polemiche sulla facilità con cui certi strumenti permettono di generare contenuti espliciti hanno alzato la tensione. Se Elon Musk ha provato a scaricare la responsabilità interamente sull’utente finale, il Senato ha risposto che questo scaricabarile non è più accettabile, soprattutto quando le segnalazioni delle vittime restano inascoltate. La storia del DEFIANCE Act, partita mediaticamente dal caso Taylor Swift e arrivata a coinvolgere figure come Alexandria Ocasio-Cortez, è pronta per l’ultimo passaggio alla Camera. Se diventerà legge, quel senso di onnipotenza dietro lo schermo di un computer potrebbe davvero iniziare a sgretolarsi.