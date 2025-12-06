DeepSeek V3.2: arrivano la nuova release e la variante Speciale

DeepSeek introduce ufficialmente V3.2 e la versione Speciale, due modelli che segnano un ulteriore passo avanti per l’azienda di Hangzhou, ormai considerata uno dei protagonisti più dinamici nel panorama dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo di entrambe le release è rafforzare il reasoning e migliorare la capacità dei sistemi di agire in autonomia, riducendo la necessità di supervisione diretta. V3.2 rappresenta il successore stabile della precedente versione sperimentale e viene distribuito su app, web e API. La Speciale, invece, è accessibile tramite un endpoint dedicato e mira a superare i limiti attuali del ragionamento computazionale, avvicinandosi — secondo quanto riportato — alle prestazioni dei modelli più avanzati come Gemini 3.0 Pro.

La caratteristica più rilevante riguarda la gestione del ragionamento. DeepSeek descrive V3.2 come un modello adatto all’uso quotidiano, capace di trovare un equilibrio tra profondità logica, costi computazionali e lunghezza delle risposte. L’azienda lo propone come un “daily driver”, solido e affidabile per attività continuative, con prestazioni comparate a quelle di sistemi di livello GPT-5.

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La variante Speciale e le novità tecniche

La versione Speciale si distingue per un approccio senza compromessi. Il consumo di token è più elevato, ma le prestazioni riportate puntano a risultati di primo livello nei principali benchmark internazionali: dalle Olimpiadi Internazionali di Matematica alla CMO, fino alle finali ICPC e IOI 2025, dove i punteggi sono stati paragonati a medaglie d’oro. Questo profilo non è pensato per l’uso leggero, ma per contesti in cui la precisione del ragionamento e la capacità di risolvere problemi complessi risultano determinanti.

Un altro aspetto chiave è la nuova gestione del thinking in tool-use. Il sistema integra il ragionamento interno direttamente nella fase di utilizzo degli strumenti esterni. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un dataset che include oltre 1.800 ambienti differenti e più di 85.000 istruzioni complesse. La combinazione permette ai modelli di scegliere quando riflettere in profondità e quando agire in modo più immediato, avvicinando il comportamento a quello di un agente autonomo.

Sul piano delle API, V3.2 mantiene la stessa struttura della serie precedente, facilitando il lavoro di sviluppatori e ricercatori. La versione Speciale utilizza un endpoint temporaneo disponibile fino al 15 dicembre 2025, con schema di prezzo identico alla release principale ma senza tool-calling, così da consentire test e valutazioni in un ambiente più controllato.