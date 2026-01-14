Deepfake sempre più pericoloso per la privacy

Non serve più immaginare scenari futuristici o distopie tecnologiche per capire dove stiamo andando. Basta guardare cosa si può fare oggi, con strumenti accessibili a chiunque, spesso gratuiti e utilizzabili in pochi minuti. I deepfake si muovono esattamente in tale scenario: non sono più esperimenti da laboratorio, ma mezzi potentissimi che permettono di prendere un volto, una voce, un corpo reale e piegarli a una narrazione che reale non è. Ed è proprio tale normalizzazione dell’alterazione identitaria ad aver acceso l’attenzione del Garante per la Protezione dei Dati Personali. In origine, l’uso dei deepfake sembrava confinato a contesti quasi caricaturali, spesso legati a personaggi famosi, dove la falsificazione era difficilmente scambiabile per realtà.

Deepfake: da curiosità a minaccia

Oggi quello scenario è cambiato. I soggetti coinvolti sono sempre più spesso persone comuni, prive di tutele simboliche e di strumenti per difendersi. La tecnologia, diventata incredibilmente semplice da usare, consente di generare contenuti che sfruttano immagini e voci reali fino a costruire simulazioni credibili. È in questo passaggio che il deepfake smette di essere una curiosità digitale e diventa una minaccia concreta.

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Il provvedimento adottato dall’Autorità punta il dito contro servizi come Grok, ChatGPT, Clothoff e piattaforme analoghe, richiamandole alle loro responsabilità. Il centro del problema, però, non è solo tecnologico. È giuridico e culturale. La privacy, come sottolinea il Garante, continua a esistere anche quando l’identità viene rielaborata dall’intelligenza artificiale e resa verosimile. Anzi, è proprio tale verosimiglianza a renderla pericolosa.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati entra in gioco con tutta la sua forza, ricordando che l’assenza di consenso, di una base di liceità e di informazioni trasparenti agli interessati può configurare violazioni gravi, accompagnate da conseguenze sanzionatorie rilevanti. L’idea che il deepfake sia “solo un falso” e quindi innocuo viene così smontata. Accanto alle responsabilità delle piattaforme emerge con chiarezza anche quella degli utenti. Ogni prompt formulato, ogni contenuto generato e condiviso è una scelta che produce effetti nel mondo reale.