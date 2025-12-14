DAZN: gratis in Italia le fasi finali della FIFA Intercontinental Cup 2025

DAZN trasmetterà gratuitamente in Italia – in co-esclusiva con FIFA+ – le fasi finali della FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025 presented by Aramco, offrendo la copertura completa delle tre partite che chiuderanno il torneo. Si tratta della seconda edizione della competizione riformata, oggi considerata il principale torneo mondiale annuale per club, con i campioni dei sei continenti impegnati in un percorso articolato in quattro fasi.

Le squadre qualificate e il format della competizione

Le sei formazioni che rappresentano i rispettivi continenti sono: Al Ahli (AFC), Auckland City FC (Oceania), Cruz Azul (Concacaf), CR Flamengo (CONMEBOL), Paris Saint-Germain (UEFA) e Pyramids FC (CAF). La presenza di questi club, vincitori delle competizioni continentali del 2025, crea un confronto diretto tra stili di gioco, storie e tradizioni tecniche profondamente diverse.

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Una struttura a eliminazione che porta alla finale di Doha

Il torneo prevede tre passaggi fondamentali che accompagnano verso la finale della FIFA Intercontinental Cup. Il primo è il FIFA Derby of the Americas, che mette di fronte i campioni di Concacaf e CONMEBOL in una gara secca. La squadra vincente ottiene l’accesso alla FIFA Challenger Cup, dove affronterà il Pyramids FC, qualificato grazie al successo nella FIFA African-Asian-Pacific Cup. Da questo secondo incontro nasce la finalista che sfiderà il Paris Saint-Germain, campione UEFA, nella partita che assegnerà il titolo annuale.

Il programma completo delle dirette su DAZN

DAZN trasmetterà tutte le tre finali in diretta alle 18:00, con telecronaca in italiano.

Il 10 dicembre , con il commento di Edoardo Testoni, il FIFA Derby of the Americas metterà di fronte Cruz Azule CR Flamengo;

Il 13 dicembre , con telecronaca di Ricky Buscaglia, la FIFA Challenger Cup vedrà la vincente del Derby sfidare Pyramids FC;

Il 17 dicembre, con la voce di Dario Mastroianni e Dario Marcolin, andrà in scena la finale della FIFA Intercontinental Cup tra Paris Saint-Germain e la vincitrice della Challenger Cup.

Su DAZN saranno disponibili anche gli highlights delle partite, consentendo di seguire tutti i momenti decisivi della competizione.