DAZN Full: attiva la promo Black Friday con tre mesi a prezzo ridotto

Per il Black Friday, DAZN introduce una promozione valida esclusivamente il 27 e 28 novembre 2025, rivolta ai nuovi clienti che attivano il piano Full mensile. L’offerta consente di pagare 19,99 euro al mese per i primi tre mesi, invece dei 44,99 euro previsti dal listino. L’attivazione avviene dalla homepage del sito ufficiale e il prezzo promozionale è valido solo per pagamenti effettuati direttamente su DAZN, escludendo servizi di terze parti.

Una volta terminati i tre mesi scontati, l’abbonamento torna automaticamente al costo standard, salvo disdetta secondo le regole previste per le formule mensili senza vincoli. La promozione si inserisce nel periodo di maggior interesse per il mondo sportivo in streaming, offrendo l’accesso al pacchetto più completo della piattaforma a una cifra molto inferiore rispetto al prezzo tradizionale.

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Cosa include il piano Full di DAZN

Il piano Full rappresenta l’offerta più ricca del servizio e comprende l’intero catalogo sportivo. Nel dettaglio, sono disponibili tutte le partite di Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029 e l’intero campionato di Serie BKT fino al 2026/2027. A questo si aggiunge il calcio internazionale con la LaLiga EA Sports fino al 2029, una selezione di incontri della Liga Portugal Betclic, della Jupiler Pro League, della Emirates FA Cup e vari campionati femminili, tra cui la Serie A Women Athora.

Contenuti extra e sport aggiuntivi

L’offerta comprende inoltre i canali tematici dei principali club italiani, i contenuti di FIFA+, competizioni nazionali e internazionali di volley, una selezione di eventi di basket, NFL, LIV Golf, incontri di boxe e la copertura proposta da Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, inclusi gli extra garantiti dall’accordo con Warner Bros. Discovery. È presente anche un servizio pay per view dedicato agli sport da combattimento, arricchendo ulteriormente la varietà dei contenuti disponibili.

Modalità di visione e opzioni aggiuntive

La fruizione degli eventi è possibile da Smart TV, smartphone, PC e console, senza limiti al numero totale di dispositivi registrabili. Restano valide le regole sulla visione simultanea: due stream contemporanei sono consentiti quando i dispositivi si trovano sulla stessa rete domestica. Chi utilizza i servizi Sky può attivare l’opzione DAZN su Sky al costo di 10 euro al mese, che permette l’accesso ai canali satellitari DAZN 1 e DAZN 2 con sette partite di Serie A Enilive per giornata e ulteriori eventi sportivi. L’opzione è compatibile solo con i piani Full e Family.

Oltre al piano mensile in promozione, rimangono disponibili le formule annuali non scontate: 34,99 euro al mese in dodici rate oppure pagamento unico da 359 euro, pari a circa 29,92 euro mensili.