DAZN: arriva il “Pass Giornata” per poter guardare una singola giornata di Serie A

Il lancio del Pass Giornata viene descritto da DAZN come un gesto pensato per ampliare la libertà di scelta. La proposta nasce per chi possiede un piano Goal o MyClubPass e desidera accedere a un turno completo di Serie A Enilive. L’idea prende forma da una constatazione semplice: la passione si accende anche quando la programmazione sfugge ai piani abituali. Secondo le parole di Stefano Azzi, l’intenzione è quella di offrire una spinta ulteriore alla personalizzazione, lasciando che l’utente amplifichi l’esperienza in base al ritmo del campionato. Le giornate dense generano richieste imprevedibili e DAZN risponde con una formula che consente di accedere a tutto il turno, senza limiti legati al pacchetto di partenza. Un passo che appare studiato per intercettare sensazioni immediate, quasi istintive. La struttura dei piani compatibili continua a mantenere le proprie caratteristiche originali. Il piano Goal include tre partite per turno, sempre in co-esclusiva, mentre MyClubPass si concentra sulla gara della squadra selezionata in fase di adesione. Il nuovo Pass nasce proprio per superare questa soglia, almeno per un turno.

Contenuti completi per una giornata intensiva su DAZN

Il Pass Giornata di DAZN apre l’accesso a tutte le partite del turno scelto, oltre a quelle già disponibili nel piano attivo. La proposta comprende dirette, on demand, finestre di Zona Serie A Enilive, prepartita, postpartita e contenuti di commento. La piattaforma indica che la quantità di partite supplementari varia a seconda del piano di partenza: 10, 7 o 9 incontri aggiuntivi. Si tratta di un modo per seguire il calcio senza rinunciare a nulla quando il calendario presenta incroci di particolare interesse. L’utente, in tal caso, mantiene il diritto alla visione fino allo svolgimento effettivo delle partite interessate. La possibilità di rivedere tutto in formato on demand aggiunge un ulteriore livello di profondità. Le emozioni non svaniscono con il fischio finale ma rimangono disponibili, pronte per essere riprese.

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L’attivazione del Pass di DAZN avviene tramite l’area clienti, nella sezione dedicata ai servizi aggiuntivi. La sottoscrizione richiede un pagamento una tantum di 19,99 euro, addebitati su un metodo valido, con esclusione del codice prepagato. DAZN indica anche la disponibilità presso partner autorizzati. Il Pass Giornata si presenta così come un’opzione immediata per potenziare la visione senza modificare il proprio piano.