Data center, il calore gestito male rischia di far crollare tutto

Il mondo digitale si regge su un’infrastruttura fisica spesso invisibile: i data center. Enormi ambienti pieni di server che elaborano, archiviano e smistano ogni secondo miliardi di operazioni. Ma dietro questa potenza computazionale si nasconde un nemico sempre più difficile da controllare: il calore. E secondo molti esperti, una gestione inefficiente del raffreddamento potrebbe trasformarsi in una minaccia concreta per la stabilità di Internet.

Ogni server produce calore e, quando i data center crescono in dimensioni e densità, la temperatura interna può salire a livelli pericolosi in pochi minuti. Se i sistemi di cooling non sono perfettamente calibrati, i computer vanno in protezione, rallentano o si spengono. E quando questo accade su larga scala, l’impatto si riflette direttamente sulla rete globale: servizi offline, piattaforme irraggiungibili, download impossibili, persino blackout temporanei di interi provider.

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Il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale sta aggravando la situazione. I modelli di nuova generazione richiedono hardware sempre più potente e affamati di energia. Un singolo cluster dedicato all’AI può generare più calore di migliaia di macchine standard, costringendo i gestori dei data center a ripensare radicalmente gli impianti di raffreddamento. Si parla sempre più spesso di immersion cooling, refrigerazione a liquido e sistemi combinati che sfruttano algoritmi predittivi per anticipare i picchi termici.

Data center: controllare le ondate di calore diventa sempre più difficile ma fondamentale per la loro sopravvivenza

Ma non è solo una questione tecnologica. Anche i cambiamenti climatici giocano un ruolo incisivo. Le ondate di calore estive, sempre più intense e frequenti, mettono sotto pressione le strutture che utilizzano aria esterna per il raffreddamento. In molte zone del pianeta, temperature record hanno già costretto aziende e provider a ridurre i carichi o a spostare dati e servizi verso regioni più fredde.

Uno scenario estremo, ma non impossibile. Immagina che una combinazione di calore elevato, consumi fuori controllo e anomalie nei sistemi di supplenza possa causare un “effetto domino”, mandando offline server critici e rallentando la connettività globale. Non sarebbe la fine nel vero senso del termine, certo, ma abbastanza per generare disservizi su scala continentale.

L’obiettivo ora è trovare soluzioni stabili, sostenibili e a prova di futuro.