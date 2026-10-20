Daredevil: Rinascita, fischi al Comic Con per la cancellazione

Il New York Comic Con 2026 ha riservato un’accoglienza decisamente fredda a Daredevil: Rinascita. Il panel dedicato alla serie Marvel è infatti partito tra sonori fischi, con il pubblico in sala che non ha perso l’occasione per manifestare apertamente il proprio malumore. Al centro della protesta c’è la cancellazione dello show, che tornerà a marzo 2027 con la terza stagione, destinata però a chiudere definitivamente il racconto.

Fischi al New York Comic Con per la cancellazione di Daredevil: Rinascita

Capita di rado che un incontro con il pubblico si apra in questo modo. Di solito le convention sono il luogo degli applausi, delle anteprime accolte con entusiasmo e delle foto ricordo, eppure questa volta l’atmosfera è stata ben diversa. Appena è cominciato l’appuntamento legato a Daredevil: Rinascita, dalla platea si sono levati fischi che non lasciavano spazio a interpretazioni. Il bersaglio non era tanto la serie in sé, quanto la scelta di metterle un punto finale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Per i fan Marvel la notizia è stata difficile da digerire. Sapere che il terzo capitolo sarà anche l’ultimo ha trasformato quella che poteva essere una semplice attesa in una sorta di conto alla rovescia verso l’addio. E New York, città che con il diavolo di Hell’s Kitchen ha un legame particolare, si è rivelata il palcoscenico perfetto per far sentire la voce degli appassionati. Il dissenso è arrivato forte e chiaro, proprio sotto gli occhi di chi lavora al progetto.

Charlie Cox non molla e rilancia

In mezzo a questo clima teso, Charlie Cox non sembra affatto intenzionato ad arrendersi. Il protagonista ha mostrato di non voler alzare bandiera bianca, lasciando intendere la volontà di riprovarci. Un atteggiamento che, in un momento simile, suona quasi come una risposta diretta allo scontento del pubblico, come a dire che la partita non è ancora del tutto chiusa almeno nello spirito di chi indossa il costume.

Il contrasto tra le due reazioni è piuttosto evidente. Da una parte gli spettatori delusi, che hanno scelto i fischi per esprimere la propria contrarietà. Dall’altra l’interprete di Daredevil, che invece di cedere allo sconforto rilancia con determinazione. Due modi diversi di vivere la stessa notizia, ma accomunati da un legame evidente con il personaggio e con la sua storia sul piccolo schermo.

Marzo 2027, l’appuntamento con la terza e ultima stagione

Al di là delle proteste, il calendario è già fissato. Daredevil: Rinascita tornerà a marzo 2027 con la sua terza stagione, che rappresenterà il capitolo conclusivo della serie. Per chi segue le avventure del vigilante cieco si tratterà quindi dell’ultima occasione per ritrovarlo in questa veste, almeno stando a quanto previsto oggi.

Proprio questa consapevolezza ha alimentato il malcontento esploso al New York Comic Con. Non è soltanto la fine di una produzione, ma la chiusura di un percorso che molti spettatori avrebbero voluto vedere proseguire più a lungo. I fischi che hanno accompagnato l’inizio del panel raccontano bene questa frustrazione, mentre la posizione di Charlie Cox lascia trasparire la voglia di non fermarsi qui.

Nel frattempo l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla prossima uscita. La terza e ultima stagione di Daredevil: Rinascita è attesa per marzo 2027, data in cui il pubblico potrà assistere al capitolo finale della serie Marvel.

Fonte: TecnoAndroid