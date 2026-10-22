Cyberpunk 2077, il sequel cresce: team più ampio e nuova visione

Il sequel di Cyberpunk 2077 sta prendendo una strada diversa da quella tracciata all’inizio, e a confermarlo non è una voce di corridoio ma direttamente chi ne tiene il timone. Gabe Amatangelo, game director del prossimo progetto di CD Projekt RED, ha raccontato sul proprio blog come il gioco stia crescendo sotto due aspetti molto concreti: le persone coinvolte nello sviluppo e la visione creativa che ne guida il lavoro. Due elementi che, messi insieme, descrivono un titolo ancora in piena trasformazione.

Le parole di Amatangelo arrivano senza troppi giri di parole e con un tono piuttosto diretto. Non si tratta di un annuncio ufficiale né di una presentazione costruita a tavolino, ma di una riflessione pubblicata in uno spazio personale, dove lo sviluppatore ha scelto di condividere qualche dettaglio sul modo in cui il nuovo Cyberpunk sta maturando all’interno dello studio polacco.

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Un team più numeroso dietro al nuovo gioco di ruolo

Il primo punto toccato dal direttore riguarda il team di sviluppo. Amatangelo ha ammesso apertamente che il numero di persone impegnate nella creazione del prossimo gioco di ruolo di CD Projekt RED è aumentato. Un dato semplice, quasi tecnico, che però dice parecchio sullo stato del progetto: un gruppo che si allarga è un gruppo che ha bisogno di più mani, più competenze e più energie per portare avanti ciò che ha in mente.

Per chi segue da vicino la produzione videoludica, la crescita di una squadra non è mai un dettaglio da poco. Significa che il lavoro si sta espandendo e che il seguito di Cyberpunk 2077 richiede oggi più risorse rispetto a quelle previste in partenza. Non a caso il game director ha voluto partire proprio da qui, dalle persone, prima ancora che dalle idee. È un modo per ricordare che dietro ogni grande produzione c’è prima di tutto un insieme di professionisti, e che quando questo insieme cambia, cambia inevitabilmente anche il ritmo del progetto.

Una visione che va oltre quella di partenza

L’altro passaggio rilevante tocca la visione originale del gioco. Secondo quanto spiegato da Amatangelo, il sequel si sta evolvendo oltre l’idea iniziale che lui stesso aveva immaginato. Un’ammissione che fa capire quanto il percorso creativo sia tutt’altro che bloccato su un progetto definito una volta per tutte. Lo sviluppo, insomma, procede per aggiustamenti, ampliamenti e cambi di rotta, come accade spesso quando un’opera di queste dimensioni prende vita giorno dopo giorno.

Il legame tra i due aspetti appare piuttosto evidente. Una squadra più ampia porta con sé nuove prospettive, nuovi contributi e nuove sensibilità, e tutto questo finisce per influenzare la direzione complessiva del lavoro. La visione del direttore non viene quindi abbandonata, ma si allarga e si trasforma man mano che il prossimo capitolo della serie cresce. Il titolo stesso, per come viene descritto, sembra ormai qualcosa di più ricco rispetto al punto di partenza. Per CD Projekt RED si tratta di una fase delicata e allo stesso tempo stimolante, perché il nuovo progetto deve raccogliere l’eredità di Cyberpunk 2077 e costruire qualcosa di proprio. Le dichiarazioni di Amatangelo non entrano nei dettagli su meccaniche, ambientazione o tempistiche, ma si concentrano su due aspetti precisi: il seguito di Cyberpunk viene sviluppato da un team ampliato e con una visione che, per stessa ammissione del suo game director, si è evoluta rispetto a quella immaginata all’inizio.

Fonte: TecnoAndroid