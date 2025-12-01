Cyber Monday AliExpress: smart home a prezzi mai visti



Il Cyber Monday è arrivato, e continuano gli sconti che ogni ora Aliexpress propone sul proprio catalogo. Ogni anno, il periodo tra Black Friday e Cyber Monday si trasforma in una vera e propria caccia al tesoro, navigare in questo mare di offerte infatti, può essere un’impresa. Tra sconti fittizi o infiniti prodotti uguali tra cui poter scegliere, è facile sentirsi disorientati. Noi abbiamo selezionato prodotti che non solo vantano sconti significativi, ma che rappresentano anche un valore aggiunto tangibile per la vostra vita quotidiana.

Preparatevi, quindi, a scoprire una selezione di prodotti capaci di migliorare la vostra esperienza lavorativa, il vostro svago e la gestione della casa. Tutte le offerte ovviamente limitate alla data odierna, e come spesso accade durante il Cyber Monday, gli stock finiscono in fretta. Non lasciatevi sfuggire l’occasione se trovate il prodotto adatto a voi.

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Cuffie Wireless Sony WH-1000XM5 Noise Cancelling 30h

Immergetevi in un’oasi di silenzio, ovunque voi siate, con le sofisticate cuffie Sony WH-1000XM5. Per chi desidera il massimo della cancellazione del rumore, queste cuffie over-ear rivoluzionano il modo di ascoltare grazie alla presenza di ben due processori e otto microfoni, riescono a sopprimere con un’efficacia impareggiabile non solo i rumori costanti, ma anche le voci e i suoni a media frequenza che solitamente disturbano le altre cuffie.

Grazie alla capacità di riprodurre audio Hi-Res Wireless del codec LDAC e la comodità della connessione Multipoint, potrete alternare fluidamente tra smartphone e laptop senza perdere un colpo, magari ascoltando musica dal PC e rispondendo a una chiamata in arrivo dal telefono. E con un’autonomia che sfiora le 30 ore con la cancellazione del rumore attiva, non dovrete temere di restare a secco. Il design è stato attentamente studiato per garantire un comfort eccezionale, leggero come una piuma e avvolgente quanto basta per godere di sessioni d’ascolto prolungate senza stress

Disponibile in offerta a € 243,75 con un risparmio del 70% rispetto ai € 800,25: Link all’acquisto.

Monitor gaming 27″ 2K 180Hz 1ms HDR 400 KTC

Display da 27 pollici con risoluzione 2K (2560x1440p), immagini incredibilmente nitide e colori vibranti grazie al pannello Fast-IPS e al supporto HDR 400. Ma è la fluidità di immagini il vero punto forte: con una frequenza di aggiornamento di 180Hz (overclockabile fino a 185Hz) e un tempo di risposta ultrarapido di 1ms GtG, potrete dire addio a ogni lag.

Le tecnologie Adaptive Sync, FreeSync e G-Sync Compatible lavorano in perfetta armonia per eliminare tearing e stuttering, assicurando che l’azione sullo schermo sia sempre impeccabile e senza distrazioni. Se siete gamer che cercano il monitor giusto per un’immersione totale durante i momenti di gioco, questo monitor è l’investimento giusto.

Disponibile in offerta a € 145,11 con un risparmio del 55% rispetto ai € 321,48: Link all’acquisto.

Robot aspirapolvere e mocio ILIFE A30 PRO 5000Pa con svuotamento automatico

Questo efficiente dispositivo 3-in-1 aspira, spazza e lava con una potenza di aspirazione eccezionale di 5000Pa, rimuovendo polvere, peli di animali e sporco ostinato da ogni superficie. Dotato inoltre di una stazione di svuotamento automatico con una capacità di 2,5 litri, permette al robot di svuotarsi autonomamente per un periodo che può arrivare fino a 60 giorni o più, garantendovi mesi di pulizia senza pensieri. La navigazione LiDAR + SLAM mappa la vostra casa al millimetro (nessuna zona verrà dimenticata). Il serbatoio d’acqua integrato per il lavaggio e l’autonomia di 150 minuti completano un quadro di pulizia senza pensieri.

Controllabile tramite app, telecomando o vocalmente con Alexa e Google Home, l’ILIFE A30 PRO, potete attivare il robot a distanza e godere degli ambienti puliti al rientro a casa. Se non volete avere nulla a che fare con le pulizie quotidiane, allora è il prodotto ideale, un alleato tecnologico che vi regala più tempo per voi stessi.

Disponibile in offerta a € 111,46 con un risparmio del 57% rispetto ai € 258,00: Link all’acquisto.

Dash Cam 70mai 4K A800SE con Controllo Vocale GPS ADAS

Viaggiare in auto con la serenità di avere un “testimone” sempre presente è un desiderio di molti, e la Dash Cam 70mai 4K A800SE risponde a questo bisogno. Video in 4K UHD a 30FPS, per catturare ogni dettaglio, dalla targa di un veicolo alle condizioni della strada, che si riveleranno fondamentali in caso di incidente.

Grazie al sistema ADAS (Advanced Driver Assistance System), agisce proprio come un co-pilota, fornendo cinque diverse modalità di avviso per prevenire incidenti e migliorare la vostra sicurezza su strada. Un supercapacitor, al posto delle tradizionali batterie, assicura una maggiore durata e affidabilità in condizioni climatiche estreme, eliminando le preoccupazioni legate al surriscaldamento o al freddo intenso. E con la visione notturna e il monitoraggio parcheggio 24/7, la vostra auto sarà protetta anche quando siete lontani.

Disponibile in offerta a € 89,29 con un risparmio del 59% rispetto ai € 215,68: Link all’acquisto.

Xiaomi TV Box S 3a generazione Smart Android 4K UHD

Trasforma istantaneamente il tuo televisore in un centro multimediale all’avanguardia con la Xiaomi TV Box S di 3a generazione. Questa TV Box offre immagini 4K UHD cristalline a 60FPS, supporto per Dolby Vision® e HDR10+, per godere di ogni film e serie TV con contrasti profondi e un livello di dettaglio cinematografico.

Il processore Quad-Core A55, abbinato a 2GB di RAM e 32GB di ROM, garantisce una navigazione fluida, senza la frustrazione tipica dei prodotti di fascia bassa, con lag visibili che durano anche diversi secondi. Grazie alla connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Google Assistant e Chromecast built-in, la tua TV diventerà il vero fulcro smart della casa, rispondendo ai tuoi comandi vocali e riproducendo i contenuti dai tuoi dispositivi con un semplice tocco.

Disponibile in offerta a € 62,48 con un risparmio del 69% rispetto ai € 204,70: Link all’acquisto.