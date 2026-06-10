Cronos: Lazarus ufficiale, l’espansione di The New Dawn arriva nel 2026

Cronos: Lazarus è ufficiale, e per i fan di Cronos: The New Dawn è la conferma che aspettavano da giorni. Bloober Team ha sciolto ogni dubbio nel fine settimana, mettendo nero su bianco l’arrivo di questa nuova espansione che porterà con sé un capitolo inedito della storia e un combattimento ripensato, più rapido e parecchio più aggressivo rispetto a quanto visto finora.

Cronos: una sorpresa che non era proprio una sorpresa

La cosa curiosa è che il pubblico, nel weekend, si aspettava di vedere annunciato proprio Cronos: Lazarus. Il nome era già trapelato prima del grande show del Summer Game Fest 2026, quindi l’attesa era tutta lì, concentrata su quel DLC. Bloober Team però ha spiazzato un po’ tutti, perché il suo prossimo gioco completo si è rivelato un altro titolo: Star Trek: Shadow Frontier. Non esattamente ciò che i giocatori avevano in mente quando hanno acceso lo schermo per seguire le novità.

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Per fortuna non c’è stato bisogno di pazientare ancora a lungo. Subito dopo l’annuncio del nuovo gioco è arrivata anche la conferma ufficiale: sì, Cronos: Lazarus esiste davvero, ed è proprio un’espansione pensata per chi ha amato Cronos: The New Dawn. La finestra di lancio è fissata in un generico momento dell’autunno 2026, quindi senza una data precisa al giorno, ma comunque entro la seconda metà dell’anno.

Cosa porta con sé il nuovo capitolo

Il cuore di Lazarus è un altro capitolo narrativo, costruito per i giocatori che hanno seguito le vicende del titolo principale e che vogliono saperne di più. L’idea, insomma, è quella di ampliare la storia già conosciuta, dando ai fan nuovo materiale su cui mettere le mani.

A cambiare le carte in tavola, però, è soprattutto il sistema di combattimento. Bloober Team ha lavorato per renderlo più veloce e più aggressivo, segnando uno stacco rispetto al ritmo che molti avevano sperimentato nel gioco base. Una scelta che punta chiaramente a dare un’identità diversa a questa espansione, non un semplice prolungamento ma qualcosa che si muove con un’energia tutta sua.

Per chi ha già messo le mani su Cronos: The New Dawn, l’appuntamento è quindi rimandato all’autunno 2026, quando questo nuovo capitolo arriverà ad aggiungere ore di gioco e una dinamica di scontri rivista da cima a fondo.

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