Honor X80 Pro Max, una batteria record da 11.000 mAh che farà la storia

Honor X80 Pro Max potrebbe entrare nella storia degli smartphone per un motivo molto preciso: una batteria che sfiora numeri mai visti su un dispositivo di questo tipo. Se ne parlava già nelle settimane scorse, ma ora arriva la conferma da uno degli insider più seguiti in Cina, Digital Chat Station, che ha messo nero su bianco il dato che lascia un po’ a bocca aperta. Si parla di 11.000 mAh, una cifra che fa quasi venire voglia di rileggerla due volte per essere sicuri di aver capito bene.

Una batteria che sfida i colossi del settore

Mettiamola così: se questo valore venisse confermato sul prodotto finale, saremmo davanti alla batteria più capiente mai vista su uno smartphone non rugged firmato da un’azienda di primo piano. Honor punta in alto, e lo fa probabilmente sfruttando una chimica avanzata, con la tecnologia al silicio-carbonio che resta l’ipotesi più probabile. Il confronto con la concorrenza è impietoso. Pensiamo a marchi come Samsung o Apple, che oggi occupano le posizioni di vertice ma con top di gamma che, quando superano i 5.000 mAh, lo fanno appena di un soffio. Basti citare iPhone 17 Pro Max nella variante con sola eSIM, peraltro nemmeno disponibile sul mercato europeo.

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La batteria, comunque, non è l’unica cosa che fa parlare di questo dispositivo, ma è di sicuro l’aspetto più clamoroso tra quelli anticipati su Weibo. Sempre secondo le indiscrezioni, Honor X80 Pro Max dovrebbe montare un display OLED da 6,8 pollici con cornici davvero sottili e una risoluzione di 2788 x 1280 pixel. Sul refresh rate non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma è lecito aspettarsi almeno 120 Hz, ormai uno standard anche su questa fascia.

Processore, ricarica e software a bordo

C’è poi un altro primato interessante. Questo modello potrebbe essere il primo a portare in dote lo Snapdragon 6 Gen 5, il chip che Qualcomm ha tolto i veli appena il mese scorso. L’accoppiata tra processore e accumulatore consentirà una ricarica rapida a 90 watt, anche se viene da sorridere pensando che con 11.000 mAh sotto la scocca il bisogno di ricaricare di frequente non si farà sentire più di tanto. Non mancheranno l’impermeabilità e una certificazione di resistenza alle cadute. Design e materiali, promettono le fonti, saranno quelli di un vero top di gamma, nonostante un prodotto equipaggiato con un chip della serie 6 tecnicamente non rientri in quella categoria.

Le anticipazioni si sono poi arricchite grazie a un secondo insider attivo sulla stessa piattaforma, noto come Experience More, che ha avuto modo di maneggiare un’unità di pre produzione e scattare qualche fotografia. Da qui emerge che ci sarà almeno una configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La schermata immortalata, inoltre, conferma la presenza della Magic OS 10, l’interfaccia di Honor costruita su Android 16. Insomma, software fresco e aggiornato a fare da cornice a un hardware che, almeno sulla carta, promette di rimescolare un po’ le carte nella fascia media.