Criosfera oltre la soglia: ghiaccio marino e permafrost in crisi

La criosfera, cioè l’insieme di ghiacci, neve e suoli congelati che ricopre una parte importante del pianeta, sta entrando in condizioni che la civiltà umana non aveva mai conosciuto. Una nuova ricerca pubblicata giovedì mostra che l’equilibrio che per millenni ha tenuto stabili il ghiaccio, il terreno gelato e il manto nevoso sta scomparendo a causa della combustione dei combustibili fossili. Le conseguenze sono pesanti e non riguardano soltanto i poli ma l’intero pianeta.

Negli ultimi 12.000 anni circa il clima è rimasto notevolmente stabile, e proprio questa tranquillità ha permesso alla civiltà umana di fiorire. L’aumento delle temperature però sta spingendo il sistema climatico fuori da quel margine. Il gruppo di ricerca ha studiato quello che definisce lo spazio operativo sicuro per il paesaggio ghiacciato e innevato della Terra, analizzando come sono cambiati negli ultimi 12 millenni il ghiaccio marino e quello terrestre dei poli, i ghiacciai di montagna, il permafrost e la copertura nevosa. L’obiettivo era individuare le condizioni che hanno consentito agli ecosistemi e alle società umane di prosperare, e poi fissarne i confini oltre i quali quella stabilità verrebbe compromessa.

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Le soglie già superate dalla criosfera

I risultati parlano di una “perdita accelerata e in parte irreversibile dell’integrità della criosfera”. Il ghiaccio marino dell’Artico e quello dell’Antartide hanno già oltrepassato la soglia di sicurezza, così come il manto nevoso e la superficie del permafrost, il suolo congelato ricchissimo di carbonio. Il ghiaccio terrestre per ora resta dentro il suo margine ma si trova al limite, e per via del riscaldamento ormai accumulato nel sistema climatico con ogni probabilità finirà per superarlo nei prossimi secoli.

Potrebbe sembrare un problema lontano, roba da ghiacci antartici o da distese gelate dell’Alaska. Non è affatto così. La calotta dell’Antartide Occidentale, che secondo un numero crescente di prove si sta avvicinando a un declino irreversibile, contiene abbastanza ghiaccio da far salire il livello del mare di 3 metri. Il permafrost custodisce invece migliaia di miliardi di tonnellate di anidride carbonica e qualsiasi degradazione rischia di liberare nell’atmosfera CO2 e metano, un gas ancora più potente, accelerando ulteriormente il riscaldamento globale. Anche lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia preoccupa, perché potrebbe rallentare o addirittura far collassare la corrente oceanica che contribuisce a mantenere mite il clima europeo.

“Le conseguenze di una criosfera che cambia vanno oltre le regioni in cui ghiaccio e neve stanno scomparendo”, spiega Albert Norström, ricercatore dello Stockholm Resilience Center e coautore dello studio. Uscire dallo spazio sicuro non vuol dire che il prossimo anno il mare si alzerà di 3 metri o che si assisterà a un’enorme fuoriuscita di CO2 in stile apocalittico. Significa però che aumentano le probabilità di oltrepassare pericolosi punti di non ritorno. “Man mano che ci avviciniamo a 1,5 gradi Celsius e li superiamo stiamo semplicemente giocando alla roulette con la possibilità di innescare alcuni di questi punti critici del sistema terrestre”, avverte Norström. Secondo il ricercatore questo approccio adotta anche una prospettiva più ampia, perché valuta i cambiamenti lenti nel tempo e misura quanto la criosfera si stia allontanando dalle condizioni che hanno sostenuto una Terra relativamente stabile.

Tagliare le emissioni e studiare soluzioni più audaci

La strada più ovvia e diretta per frenare questa deriva resta la riduzione delle emissioni. Accanto a questa si moltiplicano però le proposte di interventi più radicali per proteggere i ghiacci. Sulle Alpi alcuni scienziati hanno già coperto i ghiacciai con dei teli durante l’estate per rallentarne lo scioglimento. Altri gruppi hanno studiato tecniche per pompare acqua marina fredda in superficie così da ispessire il ghiaccio, e c’è chi ha simulato al computer se una barriera artificiale possa stabilizzare la calotta dell’Antartide Occidentale.

Questi progetti di geoingegneria possono essere molto costosi, non offrono garanzie di successo e soprattutto non toccano la causa principale del riscaldamento. Ovvero la combustione dei combustibili fossili. Norström ribadisce che abbattere le emissioni è il modo più urgente per difendere ghiaccio e neve, e con essi anche le persone. Visto però che la criosfera si sta spingendo in un territorio sempre più pericoloso, secondo lui “in linea di principio non dovremmo frenare” la ricerca su interventi più ambiziosi. “Lo spazio operativo sicuro è un quadro di precauzione”, precisa il ricercatore. “Serve a garantire che si resti il più lontano possibile dal punto in cui possono verificarsi conseguenze e rischi davvero esistenziali o di enorme portata”.

Fonte: TecnoAndroid