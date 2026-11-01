GPT 6.1 Astra verso il debutto, spunta anche GPT 6.2 Betelgeuse

OpenAI si prepara a lanciare un nuovo modello e i segnali ormai sono parecchi. Il candidato più probabile è GPT 6.1 Astra, che potrebbe arrivare già la prossima settimana. Intanto in rete cresce l’attesa per un altro progetto ancora più misterioso, GPT 6.2 Betelgeuse, comparso di recente in alcune indiscrezioni. Sullo sfondo c’è poi un tema che scotta: un test sulla personalità dei modelli suggerisce che Kimi K3.1 Pro di Moonshot e GLM 5.3 di Z.ai potrebbero essere il frutto della cosiddetta distillazione.

La mossa che ha acceso le speculazioni riguarda i limiti di utilizzo. OpenAI ha annunciato un azzeramento dei limiti di token su base “accumulabile”, una scelta piuttosto insolita che sembra invitare gli utenti a conservare le proprie risorse per spenderle tutte sul prossimo modello della famiglia Astra. Non è una conferma ufficiale, certo, ma rafforza parecchio l’idea di un debutto imminente.

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GPT 6.2 Betelgeuse spunta nel tracker interno di OpenAI

Qualche settimana fa era emerso che OpenAI avrebbe completato il preaddestramento del suo nuovo modello base, conosciuto internamente con il nome di Bel e dotato di oltre 10.000 miliardi di parametri. Adesso Betelgeuse è stato individuato all’interno del sistema interno con cui l’azienda tiene traccia dei propri modelli. Ed è probabile che proprio Bel faccia da fondamenta a GPT 6.2 Betelgeuse.

Mentre gli appassionati provano a indovinare le caratteristiche di questo modello ancora inedito, il quadro generale per i due grandi laboratori americani è meno sereno di quanto sembri. Sul piano dei prodotti OpenAI e Anthropic vivono una fase vivace, con un rilascio dopo l’altro. Sul piano finanziario invece la situazione è decisamente più complicata.

Basta guardare l’ultimo round di finanziamento di OpenAI. L’obiettivo era raccogliere circa 26 miliardi di euro ma gli impegni concreti si sono fermati a poco più di 9,5 miliardi, quindi meno della metà. A quanto pare l’azienda ora punta a ottenere circa 17 miliardi con una valutazione intorno ai 1.070 miliardi di euro. Per Anthropic le cose non vanno molto meglio. Secondo quanto emerso, al momento della quotazione in Borsa prevista per novembre potrebbe ricevere un rating spazzatura sul debito. Un ostacolo serio per una società che ha impegni non ancora finanziati per la potenza di calcolo dal valore di centinaia di miliardi.

Kimi K3.1 Pro e GLM 5.3, l’ombra della distillazione

Sul fronte dei concorrenti cinesi arriva un nuovo indizio. Gli indici di personalità elaborati da Artificial Analysis mostrano somiglianze sorprendenti tra alcuni modelli. Kimi K3.1 Pro ricalca in modo quasi inquietante il profilo di GPT 6 Astra, mentre GLM 5.3 assomiglia molto alla serie Claude 5 di Anthropic.

I grafici radar del benchmark AA PersonalityBench lasciano pensare a una distillazione vera e propria o quantomeno a una forte influenza stilistica ottenuta attraverso dati sintetici. In pratica uno dei due modelli avrebbe imparato a comportarsi come l’altro studiandone le risposte.

Va detto però che una somiglianza in superficie può nascere anche per altre ragioni. Un addestramento finale convergente per esempio, con preferenze comuni per una scrittura utile, espressiva e povera di contenuti di riempimento. Oppure dati di preferenza simili, o ancora un tentativo deliberato di imitare un certo stile. Tutto questo senza arrivare a una distillazione completa.

Curiosamente il modello DeepSeek V4.1 Flash 1017 non mostra alcuna affinità di questo tipo. Un risultato che si sposa bene con altri indizi secondo cui i modelli di DeepSeek sarebbero in larga parte il risultato di un lavoro sviluppato in autonomia.

Fonte: TecnoAndroid