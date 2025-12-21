CoopVoce EVO 200 punta in alto con 200 giga a 6,90 euro al mese per sempre

Quando il mercato delle offerte mobili sembra ormai saturo, CoopVoce prova a cambiare le carte in tavola con una proposta che guarda chiaramente alla fascia più esigente. EVO 200 nasce con un obiettivo preciso: intercettare chi utilizza lo smartphone in modo intenso e vuole una tariffa stabile, semplice e senza vincoli nascosti.

Una strategia che guarda al lungo periodo

Con EVO 200, CoopVoce sceglie di puntare su un equilibrio tra quantità di contenuti e prezzo contenuto. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 giga in 4G ogni mese. Il costo è fissato a 6,90 euro mensili e, aspetto centrale, resta invariato nel tempo. Una scelta che va in controtendenza rispetto a molte rimodulazioni viste negli ultimi anni e che diventa un elemento chiave nella valutazione complessiva.

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Non meno rilevante il capitolo legato all’attivazione. In questo caso CoopVoce elimina ogni barriera iniziale: attivazione gratuita e primo mese gratis, una combinazione che rende l’ingresso nell’offerta ancora più accessibile. La promozione è disponibile fino al 7 gennaio 2026, lasciando quindi un ampio margine temporale per aderire.

EVO 200 nel contesto delle offerte top di gamma

Il segmento delle offerte con grandi quantità di dati è quello più competitivo. EVO 200 si inserisce in questo spazio con una proposta che non punta solo sui numeri, ma anche sulla chiarezza. I 200 giga mensili rispondono alle esigenze di streaming, lavoro in mobilità e utilizzo quotidiano delle app più pesanti, senza la necessità di monitorare costantemente il consumo.

La presenza dei 1000 SMS, sempre più rari nelle offerte moderne, rappresenta un’aggiunta che può ancora fare la differenza in specifici contesti. Il tutto viene supportato da una struttura tariffaria semplice, senza costi nascosti o condizioni complesse da interpretare.

Un’offerta pensata per cambiare operatore senza pensieri

EVO 200 è chiaramente pensata per attirare utenti da altri gestori, soprattutto da quelli che presidiano la fascia alta del mercato. Il prezzo competitivo, unito alla promessa del “per sempre”, diventa un messaggio forte in un panorama spesso caratterizzato da promozioni temporanee e aumenti successivi.

CoopVoce consolida così la propria presenza tra le alternative più interessanti nel mondo delle offerte mobili, puntando su trasparenza, quantità e stabilità economica.