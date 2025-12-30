CoopVoce EVO 200, il piano semplice con 200 Giga a soli 6,90€

Capita spesso di imbattersi in offerte telefoniche piene di asterischi, promesse a tempo e costi nascosti che spuntano fuori dopo pochi mesi. Ed è forse per questo che, quando si guarda a una proposta come EVO 200 di CoopVoce, la prima reazione è quasi di diffidenza. Troppo semplice, troppo lineare. E invece è proprio qui che sta il punto: l’offerta punta tutto sulla chiarezza, più che sull’effetto sorpresa.

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EVO 200 di CoopVoce, l’offerta semplice che punta sulla trasparenza

EVO 200 nasce come una di quelle tariffe pensate per chi non ha voglia di controllare ogni mese se qualcosa è cambiato. Il prezzo è di 6,90 euro al mese e resta quello, senza scadenze, senza rimodulazioni e senza “poi vediamo”. CoopVoce insiste molto su questo aspetto, e non a caso: nel tempo si è costruita una reputazione piuttosto solida proprio sul fatto di non aver mai aumentato le tariffe ai clienti. In un mercato dove gli aumenti automatici sono diventati quasi la norma, questa promessa pesa più di qualsiasi slogan.

Dal punto di vista dei contenuti, l’offerta è decisamente generosa. I 200 Giga inclusi permettono di usare lo smartphone senza troppe preoccupazioni, anche se si lavora spesso in mobilità, si guardano video o si usa l’hotspot. A questo si aggiungono minuti illimitati e 1000 SMS, una dotazione che copre tranquillamente anche gli utenti più tradizionali. Non è l’offerta pensata per stupire con numeri irrealistici, ma per accompagnare l’uso quotidiano senza frizioni.

Un altro aspetto interessante riguarda l’attivazione. Tutto è incluso: nessun costo iniziale, nessuna spesa per la spedizione e primo mese gratuito. Si può scegliere se ricevere la SIM fisica a casa, ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop oppure optare direttamente per la eSIM. Quest’ultima soluzione è probabilmente la più comoda: si fa tutto online, in pochi passaggi, senza attese e senza consegne. Attivi e inizi a usare la linea, punto.

C’è poi la questione del roaming, spesso sottovalutata finché non si parte. Con EVO 200, per i primi 30 giorni di ogni viaggio in Unione Europea e nel Regno Unito, i Giga sono gli stessi disponibili in Italia. Questo significa poter usare mappe, messaggi, social e lavoro senza dover pensare a pacchetti extra o costi imprevisti. Un dettaglio che, nella pratica, fa una grande differenza.

Dal lato dei servizi, CoopVoce punta su un’esperienza semplice ma completa. L’hotspot è incluso, il VoLTE permette chiamate in alta definizione e la rete 4G garantisce una navigazione stabile e veloce. L’assistenza è accessibile via app, chat o telefono, 24 ore su 24, e c’è anche la possibilità di attivare la ricarica automatica per non restare mai senza credito.

In definitiva, EVO 200 non cerca di stupire con effetti speciali. È un’offerta che punta a rassicurare più che a conquistare con numeri sparati in grande. Prezzo chiaro, condizioni stabili e un pacchetto solido per l’uso quotidiano. Ed è forse proprio questa normalità, oggi, a renderla interessante.