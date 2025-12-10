CoopVoce EVO 200: giga, minuti e SMS a 6,90 euro al mese

Se stai cercando un’offerta che ti permetta di restare sempre connesso senza pensieri, CoopVoce ha pensato a qualcosa che potrebbe fare al caso tuo. EVO 200 è il piano che combina giga, chiamate e SMS in un unico pacchetto chiaro e conveniente. Con 200 Giga al mese, minuti illimitati verso tutti e 1.000 SMS, non dovrai più preoccuparti di consumi imprevisti o costi nascosti. E la cosa più interessante? Tutto questo ha un prezzo fisso, da sempre: 6,90 euro al mese, senza aumenti e senza sorprese.

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EVO 200 di CoopVoce semplifica la tua vita digitale!

Il bello di EVO 200 è che puoi attivarlo completamente online scegliendo tra SIM fisica o eSIM, senza pagare nulla per la spedizione, l’attivazione e il primo mese. In alternativa, se preferisci passare in uno dei 900 punti vendita Coop, attivazione e primo mese restano comunque gratuiti. In entrambi i casi, l’esperienza è semplice e immediata, e puoi iniziare a navigare, chiamare e mandare messaggi nel giro di pochi minuti.

Non è solo una questione di giga e minuti. L’offerta include anche un utilizzo senza pensieri durante i viaggi: nei primi 30 giorni di ogni viaggio in Europa e nel Regno Unito, i tuoi giga funzionano come in Italia. E con la rete CoopVoce puoi contare su una copertura nazionale e internazionale del 99,8%, oltre a una connessione stabile e veloce grazie alla tecnologia 4G. Chiami in alta definizione con il servizio VoLTE e, se vuoi, puoi usare il tuo piano anche come hotspot per collegare altri dispositivi smart, controllandoli da remoto.

La gestione del piano è semplice: il rinnovo avviene automaticamente ogni mese, evitando di dover ricordare scadenze o fare ricariche manuali. E se hai bisogno di aiuto, CoopVoce mette a disposizione assistenza via chat, app e telefono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nessun vincolo, nessun costo extra, e numeri a sovrapprezzo bloccati, così puoi usare il tuo piano senza sorprese.

In sintesi, EVO 200 è pensato per chi vuole rimanere sempre connesso con un servizio chiaro, veloce e affidabile, senza rinunciare a flessibilità o sicurezza. Che tu scelga la SIM fisica o la eSIM, online o in negozio, l’attivazione è semplice e immediata, e ti permette di iniziare a navigare, chiamare e inviare messaggi da subito. È un’offerta che punta a rendere la tua vita digitale più comoda, veloce e senza pensieri, garantendo giga, minuti e SMS sempre a portata di mano, sia in Italia che durante i tuoi viaggi.