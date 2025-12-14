CoopVoce EVO 200: giga illimitati in Europa e minuti a 6,90€!

A volte, tra le mille offerte telefoniche che spuntano ovunque, capita di trovarne una che ti fa pensare: “Ok, questa è semplice, non mi vuole incastrare in qualche strano meccanismo”. EVO 200 di CoopVoce dà proprio questa sensazione. È una di quelle offerte che non hanno bisogno di effetti speciali, perché la promessa è chiara fin dall’inizio: 200 Giga, minuti illimitati, 1000 SMS e un prezzo talmente basso da far alzare un sopracciglio. Sei euro e novanta al mese, per sempre, davvero per sempre, visto che CoopVoce ha questa fama quasi leggendaria di non aumentare mai le tariffe ai clienti.

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EVO 200 di CoopVoce: 200 Giga e minuti illimitati senza sorprese

La cosa divertente è che anche l’attivazione sembra fatta apposta per non stressarti: non solo il costo iniziale è incluso, ma anche il primo mese è gratuito, che tu scelga la SIM fisica o la eSIM. Se te la fai spedire a casa, non paghi nulla; se la ritiri in un punto vendita, non paghi comunque nulla. È uno di quei rari casi in cui “gratis” non nasconde altre trappole.

E poi c’è questo dettaglio che chi viaggia apprezza subito: in Europa e nel Regno Unito puoi usare tutti i Giga dell’offerta esattamente come fai in Italia, almeno per i primi trenta giorni di ogni viaggio. Non devi metterti a calcolare quote, limiti o costi extra quando sei all’estero, perché tutto funziona allo stesso modo. È un tipo di libertà che ti accorgi di avere solo quando ti serve davvero.

Un altro punto a favore è la sensazione di solidità della rete. CoopVoce sfrutta una copertura che arriva praticamente ovunque, al 99,8% del territorio, e si affida alla tecnologia 4G con VoLTE, così puoi chiamare con una qualità più pulita e continuare a navigare mentre sei al telefono. Non ti impone limiti nemmeno sull’hotspot, che puoi usare liberamente per collegare altri dispositivi o gestire quelli smart che tieni in casa.

C’è anche questa attenzione alla semplicità che si nota nei piccoli dettagli: numeri a sovrapprezzo bloccati automaticamente, assistenza disponibile a tutte le ore, la possibilità di gestire tutto dall’app e un rinnovo mensile che si ripete sempre lo stesso giorno, senza sorprese. Se vuoi, puoi anche impostare la ricarica automatica e toglierti definitivamente il pensiero di restare senza credito.

Alla fine, EVO 200 sembra fatta per chi vuole un’offerta stabile, senza vincoli e senza cambiamenti nel tempo, una di quelle scelte che fai una volta sola e poi ti dimentichi di dover controllare continuamente cosa succede. È semplice, completa e soprattutto onesta, qualità che ormai si trovano sempre più raramente.