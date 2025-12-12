CoopVoce EVO 200: dati illimitati e zero sorprese a 6,90€!

Quando ci si imbatte nelle offerte telefoniche, spesso si ha la sensazione di trovarsi davanti sempre la stessa solfa: promesse scintillanti, asterischi che spuntano dappertutto e condizioni che sembrano scritte più per confondere che per informare. Per questo, quando capita qualcosa di più lineare, quasi diretto, sorprende un po’. È il caso della EVO 200 di CoopVoce, che viene presentata come una delle proposte più trasparenti e “per sempre” del panorama mobile — e, sorprendentemente, stavolta quel “per sempre” non è una parola messa lì tanto per attirare l’attenzione.

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CoopVoce EVO 200: un’offerta mobile trasparente senza trucchi nascosti

La struttura dell’offerta è semplice: 200 gigabyte, minuti illimitati, mille SMS. Non c’è trucco, non c’è inganno, nessun vincolo né costi aggiuntivi che sbucano dopo qualche mese. E soprattutto, il prezzo rimane fisso: 6,90 euro al mese, senza aumento previsto, senza ripensamenti improvvisi. CoopVoce insiste molto su questo aspetto, perché è uno dei punti su cui si è costruita la sua reputazione negli anni.

Un’altra particolarità è il modo in cui si può attivare la SIM: se si sceglie la eSIM, tutto avviene online, dalla richiesta all’attivazione, senza attendere corrieri o pagare costi di consegna. Chi invece preferisce la SIM fisica può farla spedire gratuitamente a casa oppure ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop sparsi sul territorio. In entrambi i casi, attivazione e primo mese sono inclusi, quindi l’ingresso nel servizio non costa nulla.

Anche per chi viaggia spesso c’è una nota interessante: in Europa e nel Regno Unito i gigabyte disponibili sono gli stessi dell’Italia per i primi trenta giorni di ogni viaggio, un dettaglio che rende l’offerta particolarmente comoda quando ci si sposta senza voler fare calcoli o limitazioni.

Dal punto di vista della rete, CoopVoce dichiara una copertura che sfiora la totalità del territorio italiano e insiste molto sulla qualità della connessione, che sfrutta la tecnologia 4G e include il VoLTE, quindi telefonate ad alta definizione e la possibilità di continuare a navigare mentre si parla. C’è anche il supporto hotspot libero, utile per chi deve collegare tablet o laptop al volo.

Tutta la gestione dell’offerta si sposta poi sulle app e sulla chat dell’assistenza, attiva a qualsiasi ora, insieme a servizi come LoSai e ChiamaOra, che restano compresi senza costi aggiuntivi. In sostanza, il tono della proposta è quello di un pacchetto già pronto, che cerca di evitare complicazioni e si affida alla semplicità per convincere. E il risultato, al netto della naturale prudenza che si ha sempre verso il mondo della telefonia, è sorprendentemente solido e chiaro.