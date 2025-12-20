CoopVoce EVO 200: 200 Giga, minuti illimitati a soli 6,90€/mese

Ci sono offerte telefoniche che ti attirano subito con numeri enormi e promesse roboanti, ma poi, leggendo meglio, scopri asterischi, costi nascosti o aumenti “dal prossimo rinnovo”. E poi ce ne sono altre che puntano su una cosa molto più semplice e, paradossalmente, più rara: dirti subito come stanno le cose. EVO 200 di CoopVoce rientra decisamente in questa seconda categoria.

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CoopVoce EVO 200 sfida le tariffe nascoste con trasparenza totale

L’idea di base è chiara fin dal primo sguardo: un prezzo che non cambia, oggi come tra un anno, e una quantità di Giga pensata per chi usa davvero lo smartphone, senza dover controllare l’app ogni due giorni. Con 200 Giga al mese, minuti illimitati e 1000 SMS, diventa difficile sentirsi “stretti”, anche se si lavora spesso in mobilità, si guarda streaming fuori casa o si usa l’hotspot con altri dispositivi. Il tutto a 6,90 euro al mese, senza sorprese e senza vincoli strani che ti legano mani e piedi.

Un aspetto interessante è il modo in cui CoopVoce ha semplificato l’attivazione. Se scegli la eSIM, puoi passare completamente online, senza aspettare il corriere e senza costi di consegna. Se invece preferisci la SIM fisica, puoi riceverla comodamente a casa oppure ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop. In entrambi i casi, attivazione e primo mese sono inclusi, quindi parti davvero da zero euro. È uno di quei dettagli che fanno la differenza, soprattutto se sei stanco di offerte che sembrano convenienti ma ti chiedono subito un anticipo.

Anche sul fronte dei viaggi, EVO 200 mantiene un approccio piuttosto onesto. Nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito puoi usare i tuoi Giga come se fossi in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Questo significa niente ansia da SIM locale appena atterri e niente conti da fare su quanti megabyte puoi permetterti di consumare.

Poi c’è tutta la parte “invisibile”, quella che spesso si nota solo quando qualcosa non funziona. La copertura è praticamente totale, con una rete che arriva al 99,8% del territorio, la navigazione avviene in 4G e il servizio VoLTE ti permette di chiamare con audio in alta definizione continuando a navigare. L’hotspot è incluso, i numeri a sovrapprezzo sono bloccati di default e puoi attivare la ricarica automatica per non doverci pensare ogni mese.

Infine, c’è un elemento che CoopVoce rivendica da sempre e che, nel mercato attuale, suona quasi rivoluzionario: non aver mai aumentato le tariffe ai clienti. EVO 200 si rinnova sempre lo stesso giorno del mese, allo stesso prezzo, senza “rimodulazioni” creative. Non è l’offerta che urla più forte, ma è una di quelle che, alla lunga, fanno venire voglia di restare. E forse, nel mondo della telefonia, è proprio questo il complimento migliore.