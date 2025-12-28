CoopVoce EVO 200: 200 Giga e chiamate illimitate a 6,90€

Se c’è una cosa che spesso mette di cattivo umore quando si parla di offerte telefoniche è quella sensazione di dover decifrare un puzzle. Asterischi ovunque, costi nascosti che spuntano dopo qualche mese, promozioni “imperdibili” che poi, puntualmente, cambiano. In mezzo a questo rumore, l’offerta EVO 200 di CoopVoce prova a giocare una partita diversa, puntando tutto su chiarezza e continuità. Non è un caso che il messaggio chiave venga ripetuto più volte: stesso prezzo, per sempre. E no, non è uno slogan messo lì tanto per fare.

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CoopVoce EVO 200: 200 Giga, SMS e chiamate inclusi senza costi nascosti

Con EVO 200 si parte subito senza spese iniziali. Attivazione e primo mese sono gratuiti, così come la spedizione a casa se si sceglie di ricevere la SIM comodamente al proprio indirizzo. In alternativa c’è anche la possibilità di ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop, oltre novecento sparsi sul territorio, mantenendo comunque gli stessi vantaggi. E per chi vuole fare tutto online, c’è la eSIM: nessuna attesa, nessun costo di consegna, si attiva tutto direttamente dallo smartphone in pochi passaggi.

Una volta attiva, l’offerta è piuttosto generosa. I 200 Giga inclusi permettono di usare internet senza l’ansia di controllare continuamente i consumi, mentre le chiamate illimitate e i 1000 SMS coprono tranquillamente qualsiasi esigenza quotidiana. È il classico piano che non costringe a fare rinunce o compromessi, pensato per chi usa lo smartphone in modo intenso ma non ha voglia di sorprese a fine mese. Il costo è di 6,90 euro al mese, e resta quello nel tempo, senza rimodulazioni improvvise. CoopVoce, d’altronde, rivendica con orgoglio di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti.

Un altro aspetto interessante riguarda l’uso all’estero. Nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, per i primi 30 giorni di ogni viaggio si possono utilizzare gli stessi Giga inclusi in Italia. Questo significa partire senza dover cercare soluzioni alternative o SIM temporanee, almeno per soggiorni brevi. A tutto questo si aggiungono alcune comodità che spesso vengono date per scontate, ma che fanno la differenza nell’uso quotidiano, come l’hotspot gratuito, il blocco dei numeri a sovrapprezzo e la possibilità di attivare il rinnovo automatico per non restare mai senza credito.

Dal punto di vista della rete, CoopVoce punta su una connessione 4G stabile e su servizi come il VoLTE, che permette di chiamare in alta definizione continuando a navigare durante le telefonate. Anche l’assistenza segue la stessa filosofia pratica: chat, app e supporto telefonico disponibili tutti i giorni, a qualsiasi ora.

In definitiva, EVO 200 non cerca di stupire con promesse irrealistiche, ma di convincere con una proposta semplice, lineare e pensata per durare. Ed è proprio questa normalità, oggi sempre più rara, a renderla interessante.