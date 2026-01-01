CoopVoce EVO 200: 200 GB, minuti illimitati e SMS a soli 6,99€

In un mercato della telefonia che spesso sembra fare di tutto per confonderci tra asterischi, clausole scritte in piccolo e rincari improvvisi, c’è qualcosa di quasi rinfrescante nel modo in cui CoopVoce ha deciso di scendere in campo con la sua nuova offerta EVO 200. Non stiamo parlando della solita promozione aggressiva che poi ti presenta il conto dopo sei mesi, ma di una proposta che sembra fatta apposta per chi ha poca voglia di perdere tempo e molta necessità di sostanza. L’idea di fondo è semplice: ti diamo 200 Giga, minuti senza limiti e un pacchetto generoso di SMS a meno di sette euro al mese, e quel prezzo lo blocchiamo per sempre.

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CoopVoce EVO 200: 200 GB e canone bloccato sotto i 7€

La cosa che colpisce di più, però, non è solo il canone mensile, ma come hanno deciso di accoglierti. Molti operatori ti attirano con un canone basso e poi ti chiedono dieci o venti euro solo per attivare la scheda o per la spedizione. Qui il discorso cambia radicalmente perché l’attivazione e il primo mese sono completamente gratuiti. È un modo molto diretto per dirti che l’azienda è sicura del proprio servizio e non ha bisogno di incassare subito dei costi fissi per convincerti a restare. Puoi scegliere di ricevere la SIM comodamente a casa, oppure, se sei uno di quelli che preferisce il contatto umano o ha fretta di concludere, puoi passare in uno dei tantissimi punti vendita Coop e ritirarla di persona.

C’è poi un aspetto che riguarda chi ha sposato la tecnologia più recente: la possibilità di optare per la eSIM. Questo significa eliminare del tutto l’attesa del corriere o la ricerca di una graffetta per aprire il carrellino del telefono. Attivi tutto online e sei pronto a navigare in pochi minuti. E a proposito di navigazione, il fatto di poter usare il telefono come hotspot senza costi aggiuntivi è un sollievo per chi lavora spesso fuori casa con il tablet o il laptop. Ma il vero asso nella manica, specialmente per chi ha il passaporto sempre pronto in borsa, riguarda il roaming. Poter usare tutti i propri Giga anche nei primi trenta giorni di permanenza in Europa o nel Regno Unito, proprio come se fossi seduto sul divano di casa tua, è un vantaggio che pochissimi altri operatori offrono con questa trasparenza.

Oltre ai numeri puri, c’è un’attenzione particolare alla qualità della vita digitale. Il servizio VoLTE, ad esempio, garantisce chiamate cristalline senza che la connessione dati cada nel momento meno opportuno, mentre il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo ti mette al riparo da quelle odiose truffe telefoniche o abbonamenti indesiderati che prosciugano il credito. In definitiva, EVO 200 non cerca di stupire con effetti speciali, ma con una serietà che oggi è diventata quasi una rarità nel settore delle telecomunicazioni.