CoopVoce EVO 200: 200 GB e minuti illimitati a 6,90 €!

Se stai cercando un’offerta semplice, chiara e senza sorprese, EVO 200 di CoopVoce sembra proprio fatta su misura. Non ci sono trucchi o costi nascosti: paghi 6,90 € al mese e hai tutto incluso, dall’attivazione al primo mese gratuito, senza spese di spedizione se scegli la eSIM. In pratica, puoi passare completamente online e ricevere la tua SIM direttamente a casa, oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop, senza sborsare un centesimo in più.

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EVO 200 offre giga in UE/UK e gestione semplice da app

Il vero punto di forza di EVO 200 sono i 200 Giga che puoi usare ogni mese alla massima velocità, insieme a minuti illimitati e 1000 SMS. E per chi viaggia, c’è una chicca: in UE e UK puoi usare tutti i Giga come se fossi in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio, così da non dover più preoccuparti di consumi extra o sorprese in bolletta. Inoltre, l’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese per sempre, perché CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai propri clienti, e questo dà una tranquillità che ormai è rara da trovare nel mondo delle offerte telefoniche.

Dal lato pratico, la rete CoopVoce non delude: copertura nazionale garantita al 99,8%, connessione veloce in 4G, servizio VoLTE per chiamate cristalline anche mentre navighi, e la possibilità di usare l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Tutto questo è gestibile facilmente tramite app, chat o telefono, disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. E se sei tra quelli che dimenticano spesso di ricaricare, niente panico: puoi attivare la ricarica automatica ogni mese, così non rischi mai di rimanere senza credito.

CoopVoce punta davvero sulla semplicità: niente vincoli strani, niente numeri a sovraprezzo, e un servizio che funziona esattamente come promesso. Sia che tu voglia una SIM fisica o una eSIM, EVO 200 ti permette di avere tutto pronto subito, senza corse nei negozi o procedure complicate. Insomma, se cerchi un’offerta chiara, affidabile e senza sorprese, questa è una delle opzioni più solide sul mercato, pensata per chi vuole navigare, chiamare e messaggiare senza pensieri e con la sicurezza di un prezzo stabile nel tempo.