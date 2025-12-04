CoopVoce EVO 100: SMS, Giga e chiamate sempre a 7,90€!

A volte ci capita di incrociare un’offerta telefonica e chiedersi se sia davvero così semplice come sembra. Con CoopVoce, la sensazione è un po’ quella di quando trovi finalmente qualcosa che non cerca di fregarti tra le righe: EVO 100 è costruita proprio per essere chiara fin dal primo sguardo. La promessa è piuttosto diretta — 100 giga, minuti illimitati e un bel pacchetto di SMS — e soprattutto un prezzo che rimane fermo, senza quegli scatti misteriosi che di solito compaiono dopo qualche mese. Qui il “per sempre” non è una parola buttata lì, ma un pezzo del loro modo di fare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

CoopVoce EVO 100: giga illimitati e tariffe stabili senza sorprese

La parte forse più comoda è che puoi decidere tu come iniziare: mantenere il tuo numero oppure crearne uno nuovo, scegliere una SIM classica o passare alla eSIM, che ti evita del tutto l’attesa della consegna. Se opti per la versione digitale, fai tutto online e in pochi minuti sei già operativo. Se invece vuoi la SIM fisica, te la spediscono senza costi aggiuntivi. Alla fine, l’attivazione viene 10 euro e il primo mese resta a 7,90, per un totale di 17,90 euro. È tutto lì, senza sorprese.

Una cosa che piace molto a chi viaggia è la libertà di usare i giga anche in Europa e nel Regno Unito come se fossi in Italia, almeno per i primi trenta giorni di ogni viaggio. E se sei già cliente, il passaggio a EVO 100 è ancora più immediato: c’è solo un piccolo costo una tantum e sei dentro. Tutto il resto — hotspot, chiamate in alta definizione, assistenza sempre disponibile — fa parte del pacchetto senza chiederti altro.

Quello che colpisce, in realtà, è la sensazione di rete “tranquilla”: la copertura è ampia, la connessione non ha quei limiti strani che a volte ti impediscono di usare l’hotspot quando ne hai più bisogno, e il 4G con VoLTE rende le chiamate molto più nitide. È un servizio che punta più alla continuità che ai fuochi d’artificio, ma proprio per questo dà l’idea di essere affidabile. Scegli l’online o uno dei punti vendita Coop, attivi e ti dimentichi di dover pensare a altro. Tutto si rinnova lo stesso giorno ogni mese, senza corse improvvise a controllare il credito.

CoopVoce insiste spesso sul fatto di non aver mai alzato le tariffe ai propri clienti, e in un mercato dove le cose cambiano da un momento all’altro è una dichiarazione che pesa più di quanto sembri. EVO 100 nasce così: semplice, stabile e pensata per chi vuole una connessione veloce senza dover tenere sempre un occhio sulle clausole. Se cerchi un piano che non giochi a nascondino, qui c’è una buona candidata.