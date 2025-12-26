CoopVoce EVO 100: 4G, VoLTE e 100 Giga a 7,90€

CoopVoce ha deciso di rendere la vita digitale un po’ più semplice e conveniente con la sua offerta EVO 100, pensata per chi vuole navigare, chiamare e messaggiare senza pensieri, il tutto a un prezzo chiaro e stabile. Per soli 7,90 euro al mese, si ha a disposizione un pacchetto completo: 100 Giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. È un’offerta che punta su semplicità e trasparenza, senza vincoli nascosti né costi extra, e soprattutto con lo stesso prezzo garantito “per sempre”, come tiene a sottolineare CoopVoce.

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CoopVoce EVO 100: 100 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€/mese

Uno degli aspetti più comodi di EVO 100 è la possibilità di scegliere se mantenere il proprio numero o partire con uno nuovo. Inoltre, la SIM può essere fisica oppure in formato eSIM, così da attivare il servizio interamente online senza dover aspettare la spedizione. Il costo di attivazione è minimo, appena 10 euro se si riceve la SIM a casa o si ritira in uno dei 900 punti vendita Coop, e chi è già cliente CoopVoce può passare a EVO 100 con un piccolo sovrapprezzo una tantum di 9,90 euro. In pratica, la piattaforma punta a rendere il passaggio semplice, rapido e senza stress.

Il piano è anche pensato per chi viaggia. In UE e UK, infatti, i Giga inclusi nell’offerta si consumano come se fossi in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio, una comodità enorme per chi non vuole pensare a costi aggiuntivi durante le vacanze o i trasferimenti di lavoro. Inoltre, con la rete 4G e il servizio VoLTE, è possibile chiamare in alta definizione e navigare in contemporanea, senza rinunce. La connessione è flessibile e può essere usata anche come hotspot per controllare dispositivi smart, tablet o laptop, trasformando il proprio telefono in un piccolo centro di connessione sempre pronto all’uso.

A completare il quadro, ci sono assistenza 7/24 via chat, app o telefono e la certezza di una copertura nazionale e internazionale garantita al 99,8%, certificata dai principali test di rete. Tutto questo fa di EVO 100 una scelta solida per chi cerca affidabilità senza complicazioni, un’offerta chiara che mette al centro l’esperienza dell’utente, senza sorprese. Con un unico obiettivo: permettere di rimanere connessi ovunque, con un servizio stabile, veloce e davvero pratico.

In sintesi, EVO 100 non è solo una tariffa, ma un modo semplice di affrontare la vita digitale, che mette al centro la libertà di navigare e comunicare, con la sicurezza di un prezzo stabile e un servizio trasparente. Per chi cerca equilibrio tra costi contenuti e funzionalità complete, è un’opzione che merita attenzione.