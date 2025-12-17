Con Vodafone Start navighi e chiami senza limiti a 9,95€!

Parliamo un po’ di Vodafone Start, l’offerta che punta a far parlare di sé senza troppi fronzoli. Per 9,95€ al mese, con attivazione a 10€ e la SIM gratuita, ti ritrovi con una proposta piuttosto chiara e diretta: 150 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, più 32 Giga da usare in UE, Svizzera e Regno Unito. Non male, vero? Soprattutto se consideri che tutto viaggia sulla rete 5G di Vodafone, che può raggiungere picchi di 2 Gbps, sempre che tu abbia un dispositivo compatibile e ti trovi sotto copertura.

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Vodafone Start: 150 Giga e 5G veloce a meno di 10€ al mese

Quello che colpisce davvero è la semplicità pensata per chi non vuole preoccuparsi di niente. Prima di tutto, c’è la continuità di servizio: anche se finisci il credito, puoi parlare e navigare senza limiti per fino a 48 ore. Una piccola manna per chi, ogni tanto, si dimentica di ricaricare. E parlando di comodità, il sistema di recall e segreteria telefonica ti permette di ascoltare i messaggi lasciati e richiamare al momento giusto: niente più numeri persi e telefonate sbagliate.

Poi c’è la flessibilità tra SIM fisica ed eSIM, da scegliere in base al tuo dispositivo. E per chi viaggia, 32 Giga totali in UE: 17 secondo regolamento roaming e 15 extra inclusi dall’offerta. Svizzera, Regno Unito e persino Ucraina rientrano nel pacchetto, mentre Turchia, Albania, Monaco e San Marino seguono tariffe separate.

Un altro punto che fa la differenza è l’addebito automatico: basta pensieri sulle ricariche, il sistema ricarica 5€ automaticamente quando il credito scende sotto soglia. Così niente più rischi di ritrovarsi a secco nel momento meno opportuno.

E non è solo questione di Giga: la rete Vodafone è premiata. Da Ookla come la rete 5G più veloce d’Italia, da Opensignal prima in otto categorie su sedici, e da nPerf per performance 5G, velocità in download e upload e latenza minima. In pratica, non solo tanti dati, ma anche una connessione stabile e affidabile, testata dai consumatori reali su tutto il territorio nazionale.

In definitiva, Vodafone Start non cerca di stupire con fronzoli: punta sulla praticità, sulla velocità e sulla serenità di avere sempre una connessione pronta all’uso, che tu sia in città o in viaggio. È un’offerta pensata per chi vuole navigare, chiamare e inviare messaggi senza sorprese, con un prezzo che resta chiaro fin dal primo momento.