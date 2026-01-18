Con Vodafone START 9,95€ naviga senza limiti in 5G!

Nel mare sempre più affollato delle offerte mobile, riuscire a orientarsi senza perdersi tra asterischi, condizioni e slogan non è mai semplice. Vodafone, con la sua START da 9,95 euro al mese, prova a giocarsi una carta abbastanza chiara: un pacchetto ricco, pensato per chi usa tanto lo smartphone e non vuole stare ogni mese a fare calcoli su giga, minuti e copertura. Il prezzo è aggressivo, soprattutto se si considera che parliamo di una delle reti storicamente più solide sul territorio italiano.

Vodafone START 9,95€: 150 giga e roaming UE incluso

L’offerta parte da una base che, già così, non è affatto povera. Ci sono 150 giga per navigare, minuti illimitati e 200 SMS, una combinazione che copre tranquillamente l’uso quotidiano di gran parte degli utenti. Ma il vero meccanismo su cui Vodafone punta per rendere la proposta più interessante è quello dell’invito: attivando l’offerta e portando un’altra persona in Vodafone, si può arrivare ad avere giga illimitati allo stesso prezzo. È una strategia che punta molto sul passaparola e che, per chi ha amici o familiari pronti a cambiare operatore, può trasformarsi in un vantaggio concreto.

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Un altro aspetto su cui Vodafone insiste è il 5G. Tutte le sue offerte mobili, START compresa, sono abilitate alla rete 5G con velocità che possono arrivare fino a 2 Gbps. Naturalmente servono uno smartphone compatibile e la copertura nella zona in cui ci si trova, ma il messaggio è chiaro: l’idea è offrire una connessione pronta anche per gli anni a venire, non solo per l’uso immediato. In un periodo in cui lo streaming, il cloud e le app sempre più pesanti sono la norma, non è un dettaglio da poco.

Interessante anche la gestione dell’offerta quando le cose non vanno come previsto. Se il credito residuo si esaurisce, Vodafone garantisce una continuità di servizio fino a 48 ore, permettendo comunque di parlare e navigare. È una di quelle comodità che sembrano marginali, ma che diventano fondamentali proprio nel momento in cui servono, magari mentre si è fuori casa o in viaggio.

START: una proposta solida per utenti esigenti

A proposito di viaggi, START include 32 giga utilizzabili in Unione Europea, con una parte prevista dal regolamento europeo e una quota extra che si estende anche a Svizzera e Regno Unito. Un vantaggio non scontato, soprattutto per chi si sposta spesso per lavoro o per piacere e non vuole pensare ogni volta a pacchetti aggiuntivi o costi imprevisti. Resta invece fuori l’UE “allargata”, come Turchia o Albania, dove continuano a valere le tariffe estero.

Sul fronte pratico, Vodafone lascia libertà di scelta tra SIM fisica ed eSIM, adattandosi a chi preferisce ancora il formato tradizionale e a chi invece vuole fare tutto in digitale. C’è anche la possibilità di attivare l’addebito automatico, una soluzione pensata per eliminare del tutto l’ansia delle ricariche, con un sistema che interviene in automatico quando il credito scende sotto una certa soglia.

In sintesi, Vodafone START sembra costruita per chi cerca un’offerta semplice da capire, ricca nei contenuti e con qualche meccanismo intelligente per crescere nel tempo. Non è una rivoluzione, ma una proposta solida che punta sulla concretezza più che sugli effetti speciali.