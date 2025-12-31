Computer Quantistici: il qubit che ha imparato ad “aspettare”

Nel mondo dei Computer Quantistici il vero avversario non è la potenza di calcolo, bensì il tempo. Quanto può durare uno stato quantistico prima di dissolversi nel rumore? Da anni questa domanda accompagna ricercatori e ingegneri come un’ombra costante. Il limite non è teorico, bensì profondamente fisico: i qubit, entità fragili e sensibili, tendono a perdere rapidamente le informazioni che custodiscono. Il cosiddetto tempo di coerenza misura proprio questa resistenza all’oblio quantistico. Quando si allunga, anche solo di poco, l’effetto sul calcolo appare amplificato in modo deciso.

Secondo quanto emerso dai laboratori della Princeton University, la risposta appare sorprendentemente positiva. Il lavoro guidato da Nathalie de Leon e Andrew Houck, con il contributo del chimico Robert Cava, si è concentrato su un elemento spesso ignorato: i materiali. Il qubit sviluppato resta un transmon, la stessa architettura impiegata da colossi come Google e IBM. Proprio per questo l’impatto risulta così intenso. L’uso del tantalio, metallo raro e straordinariamente stabile, ha permesso di ridurre drasticamente le perdite di energia legate alle imperfezioni superficiali. Dopo test iniziali su zaffiro, l’attenzione si è spostata verso il silicio di alta qualità, terreno familiare all’elettronica classica ma finora problematico per il quantistico. Il risultato ha mostrato un tempo di coerenza triplo rispetto ai migliori dati accademici precedenti e fino a quindici volte superiore rispetto ai qubit industriali. Un limite dato per fisso ha iniziato a cedere.

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Quando i numeri diventano vertigine

Le conseguenze teoriche lasciano senza fiato. Secondo Houck, l’integrazione di questi qubit all’interno di Willow, uno dei processori quantistici più avanzati di Google, produrrebbe un aumento delle prestazioni pari a mille volte. Con l’aumentare del numero di qubit, l’effetto crescerebbe in modo esponenziale. Le stime parlano di un sistema da mille qubit capace di operare fino a un miliardo di volte meglio rispetto agli apparati attuali. Sono cifre che invitano alla prudenza, ma anche alla meraviglia. Come ignorare il peso emotivo di un progresso ottenuto senza cambiare architettura, solo ascoltando la materia? I Computer Quantistici continuano a muoversi in silenzio, ma quando il tempo smette di scorrere contro di loro, tutto sembra possibile.