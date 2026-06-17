Commodore Callback 8020: il flip phone anti-stress senza social né feed

Commodore Callback 8020 è la risposta di chi non ne può più di notifiche, feed infiniti e algoritmi che decidono cosa guardare. Si tratta di un telefono che strizza l’occhio al passato, con un design che riporta dritti ai primi anni Duemila, quando il telefono serviva soprattutto per telefonare. L’idea arriva da Commodore, marchio leggendario tornato sotto i riflettori grazie al rilancio dello storico Commodore 64, ora disponibile anche nella versione Slim.

Definire Callback 8020 uno smartphone sarebbe sbagliato. Ma non è nemmeno un telefono tradizionale. Diciamo che questo flip phone dall’estetica retrò si piazza a metà strada tra il troppo sofisticato e il troppo basilare. Una via di mezzo pensata per chi vuole restare connesso senza farsi risucchiare dallo schermo.

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Cosa fa davvero il telefono anti-stress

Qui si va dritti al punto. C’è una fotocamera da 48MP, ci sono WhatsApp e Telegram, e con un’app di terze parti funziona persino iMessage. Si possono ascoltare musica e podcast senza problemi. E ovviamente, trattandosi di Commodore, si può emulare il vecchio Commodore 64 con tanto di giochi e suonerie dedicate. Fine. Niente di più.

Quello che manca è proprio ciò che rende Callback 8020 interessante. Niente pubblicità, niente algoritmi, nessun feed dei social, nessun browser web, nessuna casella di posta. Sul sito ufficiale la cosa viene messa nero su bianco con una certa ironia. “Ci dispiace, i social non funzionano”, si legge. “Sì, Callback è meno aperto di quanto alcuni di voi potrebbero desiderare. Lo ammetto volentieri”. Una scelta dichiarata, insomma, non un limite tecnico nascosto sotto il tappeto.

Privacy al centro e sistema operativo particolare

Sotto la scocca, il Callback 8020 gira su una versione personalizzata di Sailfish OS ed è compatibile con la maggior parte delle app Android. Il dettaglio che fa la differenza riguarda la privacy. Non serve nessun accesso, nessun account da creare, nessuna registrazione. Il risultato è il massimo livello di riservatezza possibile.

La filosofia dietro questo dispositivo viene riassunta in modo piuttosto efficace. Callback è “il telefono che si fa gli affari suoi”. Un concetto che oggi suona quasi rivoluzionario, in un panorama dove ogni gesto sullo schermo viene tracciato, analizzato e rivenduto. Chi cerca una pausa dal rumore digitale, qui trova un dispositivo costruito apposta per ridurre le distrazioni e restituire un po’ di silenzio.