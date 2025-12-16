Commodore 64: la versione portatile sembra di un altro mondo

Se siete appassionati di tecnologia e nello specifico di conversioni di vecchi oggetti in versioni più moderne, un utente che sicuramente conoscete già o dovete assolutamente conoscere è Kevin Noki, quest’ultimo è abbastanza famoso per le sue costruzioni assolutamente peculiari, come ad esempio la iPad Macintosh in stile anni 80, prodotti ovviamente unici che racchiudono il proprio interno il passato in chiave più moderna.

Di recente l’utente ha fatto nuovamente per parlare di sé, grazie a una versione totalmente laptop dell’antico Commodore 64, il pc da salotto del passato ha assegnato una vera e propria epoca e ora si fa vedere nelle vesti di un laptop portatile che sembra arrivare veramente da un’altra dimensione.

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Qualche dettaglio in più

Il design è di questo particolare strumento racchiude dentro di sé, ovviamente le classiche caratteristiche di un prodotto portatile, ma allo stesso tempo fa da mosaico per numerosi stili del passato, nello specifico l’intero corpo è stato stampato in circa 30 parti, per un totale di 38 ore di stampa, i tasti a loro volta sono stati strappati in 3D mentre le etichette ricavate dalla scansione di una vera tastiera del C64 e applicate tramite adesivi, tutto l’insieme è stato poi rifinito a mano e verniciato con vernice trasparente per protezione.

All’interno di questo dispositivo, poi però non è presente hardware originale Commodore 64, bensì un un Raspberry Pi 5 che esegue l’emulatore VICE, l’utente però si è assicurato che il dispositivo offra il piano supporto a tutti i dispositivi del passato originali che accompagnavano il Commodore 64, dal classico lettore floppy disk fino al mitico lettore Datasette 1531, ovvero il lettore di cassette, per il resto è presente uno schermo da 10 pollici in formato quattro terzi con controlli fisici per luminosità e volume, il tutto è alimentato a pile al litio 18650 che garantiscono un’autonomia decisamente migliore rispetto a quella del passato, per un peso totale di circa 4 kg.