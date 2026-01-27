Comet ti regala il cinema: scopri le promo su tv e audio

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Se sei cresciuto guardando Tron e sognavi di saltare dentro un mondo digitale con luci al neon e colori mozzafiato, adesso puoi portare quell’esperienza direttamente a casa tua. Comet ti offre una gamma di SMART TV OLED UHD 4K e auricolari che trasformano il tuo salotto in un vero e proprio cinema futuristico. Con immagini vivide, contrasti profondi e suoni cristallini, ogni film, serie o videogioco prende vita come maiprima d’ora. Non serve più uscire, perché la magia del grande schermo arriva direttamente sul tuo divano, e le offerte di Comet rendono tutto più conveniente e irresistibile.

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TV di ogni tipo e audio da sogno

Se vuoi un’esperienza visiva da applausi, il Sony SMART TV OLED UHD 4K da 65″ BRAVIA XR65A80LAEP cattura con immagini magnetiche e neri profondissimi a soli 1749 euro. Chi preferisce dimensioni più compatte può puntare sul Panasonic SMART TV 55″ OLED UHD 4K 55Z80AEZ a 759 euro oppure sull’Hisense SMART TV OLED 55″ 55A86K a 749 euro, perfetti per colori vivaci e contrasto deciso. Per chi cerca un mix di potenza e agilità, il Sony SMART TV OLED 48″ XR48A90KAEP è disponibile a 1199 euro, mentre il Philips OLED TV AMBILIGHT UHD 48″ 48OLED769/12 sorprende con la sua scenografica illuminazione AMBILIGHT a 699 euro.

Non mancano alternative come il Panasonic OLED TV 48″ 48Z80AEZ a 679 euro e il compatto Sony BRAVIA ANDROID TV 42″ OLED 4K XR42A90KAEP a 1199 euro, piccoli ma super performanti. Per portare musica ovunque con stile, Comet propone auricolari per tutti i gusti: dagli Amazfit UP Bluetooth a 39,88 euro, ai Cellularline BT TWS Music Sound a 9,88 euro, fino alle economiche opzioni Huawei AM115, Philips TAE105BL/00 e Philips In Ear TAE5008BK/00, tutte a 4,88 euro, perfette per ascoltare ogni nota con divertimento e comodità.