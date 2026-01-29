Comet: le offerte più FOLLI ti aspettano proprio adesso

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Se ti sei mai sentito come Spiderman mentre guardi un film d’azione sul divano, sai quanto conti avere il giusto schermo e un audio coinvolgente. Comet ti aiuta a vivere ogni scena come se fossi al centro dell’azione, dalle acrobazie tra grattacieli ai dialoghi più intensi. Immagina di vedere Peter Parker lanciarsi tra i tetti con una qualità incredibile, grazie ai TV OLED 4K che trasformano ogni colore in una vera magia visiva. E mentre ti godi ogni dettaglio, puoi anche avere un audio nitido ovunque tu sia, grazie agli auricolari più pratici e stilosi, perfetti per ogni esigenza. Con le promozioni Comet, tecnologia, divertimento e design si uniscono per portare emozioni da cinema direttamente a casa tua.

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Offerte Comet

Per chi ama vivere ogni scena come se fosse dentro un film, Comet propone il Sony SMART TV OLED UHD 4K 65″ BRAVIA XR65A80LAEP a 1749 euro, che cattura con immagini magnetiche e neri profondissimi. Se preferisci soluzioni più compatte, il Panasonic SMART TV 55″ OLED UHD 4K 55Z80AEZ a 759 euro e l’Hisense SMART TV OLED 55″ 55A86K a 749 euro offrono colori vivaci e contrasto deciso. Gli amanti della potenza e dell’agilità troveranno il loro match nel Sony SMART TV OLED 48″ XR48A90KAEP a 1199 euro, mentre la scenografica illuminazione AMBILIGHT del Philips OLED TV UHD 48″ 48OLED769/12 a 699 euro regala un’esperienza visiva unica. Non mancano alternative come il Panasonic OLED TV 48″ 48Z80AEZ a 679 euro e il compatto Sony BRAVIA ANDROID TV 42″ OLED 4K XR42A90KAEP a 1199 euro, piccoli ma super performanti.

Per chi ama portare la musica ovunque, Comet propone auricolari di tutti i gusti: dai Amazfit UP Bluetooth a 39,88 euro, ai Cellularline BT TWS Music Sound a 9,88 euro, fino alle economiche opzioni Huawei AM115, Philips TAE105BL/00 e Philips In Ear TAE5008BK/00, tutte a 4,88 euro, perfette per ascoltare ogni nota con comodità e divertimento.