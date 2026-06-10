Clockwork Revolution, l’esclusiva XBOX in stile BioShock arriva nel 2027

Clockwork Revolution si è finalmente mostrato in azione, e lo ha fatto in grande stile durante l’XBOX Games Showcase con un trailer corposo che ha svelato personaggi, atmosfere e soprattutto un gameplay che strizza l’occhio a un certo modo di intendere gli action-RPG. La sorpresa è arrivata sul finale: il gioco di inXile Entertainment uscirà nel 2027 come esclusiva console XBOX.

Chi ha giocato a BioShock troverà subito un terreno familiare. Clockwork Revolution è un action-RPG in prima persona ambientato in un mondo dal sapore steampunk, dove ogni decisione lascia un segno. La città si chiama Avalon, ed è tutto fuorché un posto idilliaco: da una parte le strade del Tangle, soffocate dalla cenere e dalla povertà, dall’altra i viali eleganti riservati all’alta società. Due facce della stessa metropoli, divise da un abisso.

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Un mondo che reagisce alle scelte del giocatore

Si vestono i panni di Morgan Vanette, protagonista che il giocatore può modellare fin dall’inizio. Aspetto, abilità, modo di evolvere: tutto è personalizzabile, e tutto cambia in base alle decisioni prese strada facendo. Non un dettaglio cosmetico, insomma, ma un sistema che plasma davvero il percorso dell’avventura.

Ad accompagnare Morgan c’è Prentice, un automa volante che funge da osservatore e compagno di viaggio. Non è soltanto una guida: dispone di un proprio albero delle abilità per interagire con l’ambiente circostante. Il vero cuore del gioco, però, è il Cronometro, il dispositivo che permette di manipolare il tempo. Tra i poteri mostrati spicca Displace, una capacità che consente di spostare istantaneamente gli oggetti: utile per aprire varchi, risolvere enigmi o, all’occorrenza, trasformare l’ambiente in un’arma contro i nemici.

Viaggi nel tempo, alleati e una sovrana spietata

Qui la faccenda si fa interessante. Le alterazioni temporali non restano confinate al puzzle di turno, ma toccano direttamente le persone vicine al protagonista, in particolare i membri della gang Rotten Row Hooligans. Ulysses, Nazim, Erasmus, Hazel e Anne non sono comparse: hanno vite proprie, e modificare il passato può cambiare radicalmente il loro destino.

A complicare tutto ci pensa Lady Ironwood, la sovrana senza scrupoli di Avalon. Anche lei usa i viaggi nel tempo, ma per riscrivere la storia a proprio vantaggio e mantenere il pugno di ferro sulla città. Risultato: i suoi agenti dei servizi segreti industriali staranno costantemente alle calcagna del giocatore.

Ogni gesto, piccolo o grande che sia, finisce per avere un peso. A volte si tratta di conseguenze immediate, altre volte di stravolgimenti che si manifestano molto più avanti. Il team di sviluppo sta ancora rifinendo l’opera e promette altre novità man mano che ci si avvicinerà al lancio.

Clockwork Revolution arriverà nel 2027, incluso nel catalogo Game Pass e con il supporto per XBOX Play Anywhere.