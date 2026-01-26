Climatizzazione più intelligente: LG punta su AI Cold Free per comfort e risparmio energetico

Il tema della climatizzazione domestica sta cambiando rapidamente e non riguarda più soltanto il raffreddamento degli ambienti. LG prova a spostare l’asticella più avanti con una nuova generazione di condizionatori che mette al centro il benessere reale, quello percepito, combinando controllo della temperatura, gestione dell’umidità e intelligenza artificiale.

I nuovi modelli Whisen Objet Collection Tower I e Whisen Objet Collection View I Pro, presentati inizialmente in Corea del Sud, introducono una serie di soluzioni che puntano a risolvere uno dei problemi più comuni dei climatizzatori tradizionali: il raffreddamento aggressivo che secca l’aria e crea sbalzi termici poco confortevoli.

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AI Cold Free: raffreddare senza “colpi di freddo”

La novità più interessante è la tecnologia AI Cold Free, pensata per separare due processi che di solito vanno a braccetto: abbassare la temperatura e togliere umidità. Nei sistemi classici, la deumidificazione comporta quasi sempre una sensazione di freddo eccessivo. Qui LG ha scelto una strada diversa.

Attivando la modalità AI Cold Free, il sistema mantiene stabile la temperatura impostata e interviene solo sull’umidità. L’aria attraversa due scambiatori in sequenza, uno freddo e uno caldo, permettendo di eliminare l’umidità in eccesso senza raffreddare ulteriormente l’ambiente. Il risultato è un clima più asciutto, ma costante, ideale soprattutto nelle giornate afose.

AI Wind e sensori radar: l’aria segue le persone

Un altro passo avanti riguarda la gestione del flusso d’aria. La nuova versione di AI Wind sfrutta sensori radar per individuare la presenza e la posizione delle persone nella stanza. In base a questi dati, il condizionatore regola direzione e intensità del flusso, evitando getti diretti e inutili dispersioni. Il sistema tiene conto anche della temperatura dell’ambiente e adatta il funzionamento per ridurre i consumi, senza sacrificare il comfort. È una logica più “ambientale” rispetto ai classici profili statici.

Sonno, animali e pulizia: l’AI entra nella vita quotidiana

LG ha lavorato molto anche sulle modalità intelligenti legate all’uso quotidiano:

AI Sleep apprende le abitudini notturne dell’utente e modula temperatura e flusso per favorire un sonno profondo e stabile

Pet Care consente di mantenere condizioni ideali per gli animali domestici anche quando si è fuori casa

AI Voice Recognition migliora l’interazione vocale, offrendo suggerimenti d’uso e risposte contestuali

Filter Clean Bot e AI Heat Exchanger Cleaning automatizzano la pulizia di filtri e scambiatori, riducendo la manutenzione manuale

Interessante anche il fronte dei consumi: grazie ai sensori di presenza, il sistema può ridurre l’assorbimento energetico fino al 77% quando rileva ambienti vuoti.

Prezzi e posizionamento

La nuova gamma Whisen Objet Collection si colloca chiaramente nel segmento premium:

Whisen Objet Collection Tower I (con display da 6,8″): prezzi indicativi tra 3.170 e 3.470 euro

Whisen Objet Collection View I Pro (modello a parete): prezzi tra 2.440 e 2.800 euro

Non sono prodotti pensati per il mercato di massa, ma per chi cerca una climatizzazione evoluta, silenziosa e sempre più autonoma.