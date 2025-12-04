Clima sempre più in pericolo? 500 scienziati lanciano l’allarme

La crisi del clima continua a preoccupare la comunità scientifica globale. A tal proposito, un nuovo appello internazionale ha riportato il tema al centro del dibattito politico. La Dartington Declaration, firmata da oltre cinquecento scienziati provenienti da tutto il mondo, sollecita interventi urgenti. Ciò per prevenire conseguenze irreversibili. Coordinata dall’Università di Exeter e dal WWF UK, l’iniziativa si colloca in continuità con il Global Tipping Points Report 2025. La quale ha già segnalato il raggiungimento di punti critici, come la moria senza precedenti delle barriere coralline. Un fattore che evidenzia il pericolo in cui incorre il clima mondiale.

Continua la crisi per il clima: ecco i dettagli

Il documento lancia un messaggio chiaro. Per contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, occorre ridurre le emissioni. Il tutto entro il 2030. Inoltre, è necessario raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La dichiarazione evidenzia come eventuali ritardi possano attivare ulteriori tipping point climatici. Fenomeni irreversibili che accelererebbero il riscaldamento e minaccerebbero ecosistemi vitali. Gli scienziati avvertono che l’azione deve essere immediata, coinvolgendo governi, imprese e società in un impegno coordinato.

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Al centro dell’attenzione ci sono i combustibili fossili. Quest’ultimi sono identificati dalle Nazioni Unite come principali responsabili delle emissioni globali di gas serra. Oltre alla riduzione delle emissioni, la dichiarazione evidenzia l’importanza di proteggere i grandi serbatoi naturali di carbonio. La Dartington Declaration indica anche percorsi positivi, citando i cosiddetti positive tipping points. Ovvero transizioni rapide e autoalimentate verso tecnologie e comportamenti sostenibili. Il calo dei costi del solare e delle batterie è un esempio concreto, che ha accelerato l’adozione delle energie rinnovabili oltre le previsioni. Il documento, dunque, non si limita a segnalare rischi. Propone anche una visione di cambiamento possibile, in cui innovazione, tutela degli ecosistemi e riduzione delle emissioni si intrecciano. Ciò al fine di garantire un futuro più sicuro. Tale scenario evidenzia la necessità di intervenire riguardo la pericolosità dell’attuale contesto climatico.