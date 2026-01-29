Claude cambia passo e diventa una vera scrivania digitale

L’ultima novità introdotta da Anthropic per Claude non riguarda solo nuove funzioni, ma un diverso approccio all’uso quotidiano della chat, che ora diventa uno spazio operativo continuo e non più un semplice punto di scambio di comandi.

L’idea alla base è ridurre le interruzioni tipiche del lavoro digitale, evitando il passaggio costante tra servizi e finestre diverse. Con questo aggiornamento, Claude permette di lavorare direttamente sugli strumenti collegati, osservando in tempo reale ciò che accade e intervenendo quando serve, senza mai uscire dalla conversazione.

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I tool entrano davvero nella chat

Fino a oggi Claude poteva interagire con applicazioni esterne, ma gran parte delle operazioni avveniva in modo poco visibile. Ora le integrazioni diventano interattive e si mostrano apertamente nella chat, consentendo di modificare, correggere e affinare il lavoro come se si stesse usando il software originale.

È possibile, ad esempio, gestire attività su Asana, verificare l’aspetto finale di un messaggio prima dell’invio su Slack o trasformare un’idea iniziale in una struttura visiva su Figma, mantenendo tutto nello stesso flusso di lavoro. A questi si aggiungono strumenti come Amplitude per l’analisi dei dati, Box per la gestione dei file, Canva per le presentazioni, monday.com per i progetti e Hex per grafici e visualizzazioni interattive.

Un nuovo standard dietro le quinte

A rendere possibile questa trasformazione è il Model Context Protocol, uno standard aperto pensato per facilitare la comunicazione tra strumenti e sistemi di intelligenza artificiale. Grazie alle nuove MCP Apps, anche gli sviluppatori possono creare interfacce interattive che non restano vincolate a Claude, ma possono funzionare in qualsiasi prodotto AI compatibile. Questo passaggio segna un cambiamento rilevante, perché sposta l’attenzione dall’assistente che risponde a quello che collabora, mostrando ogni passaggio in modo chiaro e controllabile.

Le app interattive sono già disponibili su web e desktop per gli utenti dei piani Pro, Max, Team ed Enterprise. Nei prossimi mesi l’esperienza verrà estesa anche a Claude Cowork, mentre per l’ambito aziendale è stata anticipata una futura integrazione con Salesforce.