Cina, la corsa ai robot umanoidi rischia di trasformarsi in una bolla

Il warning è arrivato come un fulmine a ciel sereno nel settore della robotica cinese. La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme ha fatto capire che la corsa ai robot umanoidi potrebbe trasformarsi in una vera e propria bolla finanziaria. A parlare è stato Li Chao, portavoce dell’agenzia, che ha invitato a “bilanciare la velocità della crescita con il rischio di creare bolle speculative”. Non è un allarme generico, ma una presa di coscienza molto concreta: investire senza criterio in robot umanoidi adesso potrebbe diventare un boomerang per tutti.

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Pechino frena l’hype e avverte gli investitori sul rischio di speculazioni selvagge

Il contesto è affascinante e allo stesso tempo fragile. La Cina ha indicato l’embodied intelligence, cioè la capacità dei robot di interagire con il mondo fisico, come uno dei pilastri della sua crescita industriale futura. Ma la promessa di un settore in forte espansione ha attratto un numero impressionante di aziende, molte delle quali sono startup o realtà provenienti da settori completamente diversi. In totale, secondo la Commissione, le imprese dedicate alla robotica umanoide superano già le 150. Il rischio? Troppi attori simili tra loro, che invece di accelerare l’innovazione, finiscono per rallentarla.

Il paradosso è chiaro: gli investitori sono pronti a spendere, le demo dei robot fanno il giro dei social e fanno sognare, ma la realtà concreta è ancora limitata. La maggior parte dei prototipi resta in fase sperimentale, e pochi hanno raggiunto livelli di affidabilità tali da giustificare un impiego continuativo. È un po’ come guardare un trailer spettacolare senza poter vedere il film completo: l’idea c’è, il potenziale anche, ma il mercato reale non è ancora pronto.

Il governo cinese, però, non vuole fermare la crescita. La strategia è chiara: spingere sull’innovazione, ma con regole precise. Le aziende emergenti sono invitate a concentrarsi su tecnologie utili, non su robot pensati solo per colpire l’occhio degli investitori. L’obiettivo è sviluppare robot specializzati, che possano davvero aiutare nell’industria, nella logistica o nei servizi assistenziali, e non solo essere pezzi da vetrina.

Dietro a tutto questo c’è un’urgenza molto concreta: il calo della forza lavoro dovuto all’invecchiamento demografico. I robot umanoidi sono visti come una soluzione strategica, ma Pechino sa che per rendere il settore stabile serve equilibrio. L’euforia può essere pericolosa: troppi progetti simili, fondi esauriti e risultati scarsi potrebbero trasformare un sogno tecnologico in un’occasione mancata.

In sintesi, la Cina vuole correre, ma senza inciampare: spingere sull’innovazione, sì, ma con prudenza, puntando su robot che facciano davvero la differenza.