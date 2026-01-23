ChromeOS: avvistato Gemini nella versione Canary

Gemini sta finalmente facendo il suo debutto anche su ChromeOS. Non è ancora disponibile per tutti: per il momento bisogna avere la versione Canary più recente del browser per poterlo vedere all’opera. È però evidente che Google ha deciso che era arrivato il momento di portare l’assistente AI anche sui Chromebook, iniziando con i modelli più potenti. Tra cui i Chromebook Plus, quelli che di solito fanno da vetrina alle novità più avanzate della piattaforma. Chi riesce ad accedere a Gemini troverà subito una nuova scheda in alto a destra del browser. Da lì l’assistente è pronto a intervenire.

Gemini su ChromeOS: ecco i dettagli emersi

L’assistente AI può riassumere pagine, confrontare informazioni tra più schede, richiamare contenuti visitati in precedenza e rispondere a domande contestuali. Il tutto senza interrompere la navigazione. L’idea è che non serva più aprire mille finestre o cercare altrove: Gemini resta lì, pronto a dare una mano in tempo reale. Google ha spiegato che tale scenario è solo l’inizio. In futuro, l’assistente dovrebbe poter gestire azioni più complesse direttamente dal browser. Tra cui, ad esempio, prenotazioni, ordini online e altre interazioni guidate dall’AI. In tal modo si punta a trasformare Chrome in un vero hub dove la navigazione e l’assistenza si uniscono in modo continuo.

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Ovviamente, usare Gemini significa inviare dati a Google per elaborare le richieste. Si tratta di un dettaglio che potrebbe non piacere a chi tiene particolarmente alla privacy. Ma la funzione può sempre essere disattivata, così chi vuole sperimentarla può farlo senza vincoli permanenti. Per ora l’esperienza resta limitata a pochi utenti Canary e a dispositivi selezionati, ma tutto lascia intendere che il percorso verso una disponibilità più ampia sia cominciato. Ciò significa che, in poco tempo, Gemini su ChromeOS sta diventando una presenza concreta, pronta a trasformare il modo in cui si interagisce con il browser Google.