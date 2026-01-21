Chrome per iPhone: importazione via zip per sfidare Safari

Google continua a spingere Chrome su iPhone con una funzione pensata per rendere il passaggio da Safari (e da altri browser) meno traumatico. Nelle ultime versioni dell’app, Chrome introduce la possibilità di importare dati tramite file zip, una novità che semplifica il trasferimento di informazioni personali come preferiti, cronologia e, in alcuni casi, anche password salvate.

Fino a oggi, su iOS la migrazione dei dati tra browser è sempre stata piuttosto limitata, soprattutto per via delle restrizioni imposte dal sistema Apple. Cambiare browser significava spesso rinunciare a parte della propria “storia digitale”, con segnalibri da ricostruire e impostazioni da rifare a mano. L’importazione via zip punta proprio a eliminare questo attrito, offrendo un metodo più diretto e controllato dall’utente.

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Il meccanismo è semplice: dal browser di origine si esportano i dati in un archivio compresso, che può essere salvato localmente o su cloud. Chrome su iPhone è poi in grado di leggere quel file zip e di importarne il contenuto, integrandolo automaticamente nel profilo dell’utente. In questo modo non serve più affidarsi a sincronizzazioni parziali o a soluzioni poco intuitive.

Chrome sfida ancora una volta Safari, questa volta Google aggiunge l’importazione dei dati tramite file zip

La novità ha un significato strategico preciso. Safari resta il browser predefinito su iOS e gode di un’integrazione profonda con l’ecosistema Apple, ma Google sta lavorando per ridurre tutte le barriere che frenano gli utenti dal fare il salto verso Chrome. Rendere la migrazione più facile significa abbassare uno degli ultimi ostacoli psicologici al cambio di browser.

Dal punto di vista dell’utente, il vantaggio è soprattutto pratico. Chi usa Chrome su desktop o su Android può finalmente ritrovare su iPhone un ambiente coerente, senza dover ricominciare da zero. Allo stesso tempo, anche chi proviene da Safari può testare Chrome senza il timore di perdere anni di segnalibri e dati accumulati.

Questa funzione si inserisce in un contesto più ampio in cui i browser su iOS stanno cercando di differenziarsi non tanto sul motore di rendering – che resta vincolato alle regole di Apple – quanto sull’esperienza, sui servizi integrati e sulla gestione dei dati personali. L’importazione via zip è un piccolo dettaglio tecnico, ma può fare una grande differenza nella scelta quotidiana di quale browser usare.