Chrome per Android: ora non perderete più le schede importanti

Come vi abbiamo ripetuto più volte, Google si impegna praticamente in modo costante a mantenere le proprie educazioni sempre giornate e farcite di funzionalità di ogni genere che contribuiscono a migliorare l’esperienza d’uso dei suoi software, rendendoli di fatto più smart ogni volta, il team di sviluppo non va mai in vacanza e recentemente ha rilasciato una nuova feature all’interno di Google Chrome per Android, tale funzionalità è infatti già in roll out per tutti e riguarda la gestione delle schede aperte in Google Chrome.

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Ereditata da Chrome desktop

La funzionalità in questione è ereditata direttamente dalla versione desktop di Google Chrome e introduce la possibilità di bloccare le schede aperte all’interno di Google Chrome, in tal modo queste ultime verranno pinnate in alto e non sarà possibile chiuderle se non dopo averle sbloccate.

Nello specifico, per bloccare le schede, basterà aprire il tab di gestione, dove vengono visualizzate tutte, fare una pressione prolungata sulla scheda di nostro interesse e poi cliccare sulla voce e blocca scheda, allo stesso modo per sbloccarla vi basterà ripetere la procedura e fare tap sulla voce sblocca scheda che ovviamente apparirà dopo averla bloccata.

Nello specifico Google sottolinea che questa funzionalità contribuirà a mantenere e tutelare le schede di particolari interesse che magari l’utente non vuole perdere, nello specifico si fa riferimento a schede importanti magari correlate a mete di viaggio, a pagine che di solito leggiamo con molta frequenza o che magari contengono contenuti che non vogliamo perdere e vogliamo recuperare in un secondo momento, il blocco della scheda infatti impedisce la sua chiusura tramite la classica gesture di chiusura, trascinandola verso il lato.

Ovviamente per ricevere l’update che Google sta rilasciando per tutti l’unica condizione da rispettare è quella di mantenere Chrome per Android aggiornato all’ultima versione, in tal modo, potete ricevere tutti gli aggiornamenti lato server che l’azienda rilascia.