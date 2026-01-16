China Mobile e SpaceX: chi dominerà l’orbita bassa?

Mentre qui sulla Terra discutiamo di connessioni lente, copertura mobile ballerina e reti che non arrivano ovunque, sopra le nostre teste si sta giocando una partita enorme, silenziosa e potenzialmente decisiva. La Cina, quasi senza clamore, ha depositato una serie di documenti preliminari che raccontano un obiettivo che fa girare la testa: portare fino a 200.000 satelliti in orbita terrestre bassa nei prossimi anni. Non è uno slogan né un’ipotesi buttata lì, ma un piano messo nero su bianco e presentato all’International Telecommunication Union, l’ente delle Nazioni Unite che assegna frequenze radio e “parcheggi” orbitali.

La nuova corsa allo spazio orbitale globale

La cosa interessante è che non c’è un unico protagonista. Dai filing emerge chiaramente che a muoversi sono più aziende cinesi, come se stessero avanzando in formazione compatta per occupare spazio prima che diventi introvabile. È un dettaglio tutt’altro che secondario, perché dice molto sul tipo di strategia che Pechino sta seguendo: non un progetto isolato, ma una visione coordinata, pensata per il lungo periodo. I numeri, poi, sono quelli che fanno davvero impressione. I progetti CTC-1 e CTC-2, per esempio, prevedono da soli oltre 96.000 satelliti ciascuno. Basta sommarli ad altre iniziative già note per superare senza troppi sforzi la soglia dei duecentomila.

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Tutto questo avviene mentre la Cina punta il dito contro l’affollamento dell’orbita bassa, indicando Starlink come principale fonte di preoccupazione. Ed è difficile darle completamente torto. La rete satellitare di SpaceX, legata al nome di Elon Musk, è oggi di gran lunga la più numerosa in orbita terrestre bassa e continua a crescere. Negli Stati Uniti, la Federal Communications Commission ha già autorizzato altri 7.500 satelliti di seconda generazione, che si aggiungono a quelli già operativi.

Nel frattempo, però, anche Pechino corre. China Mobile ha presentato il suo primo progetto da oltre duemila satelliti, Shanghai Spacecom spinge sulla costellazione Qianfan e altri piani, come Guowang, parlano di decine di migliaia di unità nel giro di pochi anni. Il risultato è una sorta di corsa orbitale, dove ogni attore cerca di arrivare prima degli altri.

Satelliti low Earth orbit: il cielo diventa terreno di gioco

Il problema è che l’orbita terrestre bassa non è infinita. I satelliti viaggiano a distanze relativamente ravvicinate, devono manovrare continuamente per evitarsi e basta una collisione seria per generare una pioggia di detriti capace di creare danni a catena. SpaceX lo sa bene e ha già annunciato l’abbassamento dell’orbita di migliaia di satelliti per ridurre i rischi, ma quando si parla di flotte che possono arrivare a 42.000 unità, la questione resta aperta.

A rendere il tutto ancora più delicato ci sono le regole ITU, aggiornate nel 2019, che impongono scadenze precise: non basta prenotare lo spazio, bisogna anche riempirlo in tempi rapidi, con percentuali minime di satelliti da mettere in orbita entro pochi anni. Ed è proprio qui che si capisce che non siamo davanti a semplici annunci, ma a una competizione globale che sta ridisegnando, pezzo dopo pezzo, il cielo sopra di noi.