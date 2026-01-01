ChatGPT valuta la pubblicità come leva per monetizzare gli utenti free

Il modello di business di OpenAI è destinato a evolversi. Le indiscrezioni indicano che la pubblicità stia assumendo un ruolo sempre meno marginale nelle strategie di monetizzazione di ChatGPT, soprattutto per quanto riguarda la vasta platea di utenti che utilizza il servizio senza sottoscrivere un abbonamento. Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali che arrivano dall’interno dell’azienda suggeriscono che il tema sia ormai sul tavolo in modo concreto.

Negli ultimi mesi, Sam Altman ha ridimensionato pubblicamente l’importanza degli annunci per la sostenibilità economica del chatbot. Allo stesso tempo, l’ingresso in OpenAI di figure con competenze specifiche nel settore advertising racconta una storia diversa, più orientata alla sperimentazione di nuove fonti di ricavo.

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Un valore enorme per gli inserzionisti

ChatGPT rappresenta un asset estremamente interessante per il mercato pubblicitario. Il sistema è in grado di costruire una profilazione accurata degli interessi di chi lo utilizza, un processo necessario per fornire risposte pertinenti e contestualizzate. Questa conoscenza, se impiegata con attenzione, permetterebbe di proporre annunci mirati e contenuti sponsorizzati a un pubblico altamente qualificato.

Il punto centrale è l’equilibrio. OpenAI non vorrebbe replicare modelli già visti su altre piattaforme, dove la pubblicità invade l’esperienza e condiziona i contenuti. L’obiettivo sarebbe quello di preservare la credibilità delle risposte, evitando che la monetizzazione influenzi direttamente ciò che il sistema suggerisce in prima battuta.

Annunci solo dopo, e in modo trasparente

L’idea allo studio sarebbe quella di mantenere intatta la qualità delle risposte iniziali, introducendo eventuali inserzioni solo in una fase successiva, quando emerge una richiesta di approfondimento su prodotti o servizi specifici. In questo contesto, gli annunci dovrebbero essere trasparenti, chiaramente identificati come sponsorizzati e poco invasivi, così da non compromettere la fiducia costruita nel tempo.

Questa cautela nasce anche dai numeri. Solo una piccola parte degli utenti di ChatGPT, circa il 5%, utilizza un piano a pagamento. Il restante 95% rappresenta un costo significativo, ma anche una grande opportunità: OpenAI stima di poter ricavare fino a 15 dollari annui per ciascun utente free attraverso forme di monetizzazione indiretta come la pubblicità.

Un nuovo equilibrio nel mercato degli annunci

L’ingresso di ChatGPT nel mondo advertising avrebbe inevitabili ripercussioni su un settore già dominato da colossi come Google, Meta e Amazon. Proprio per questo OpenAI starebbe procedendo senza fretta, consapevole dei rischi ma anche del potenziale.

Il passaggio alla pubblicità appare sempre meno come un’ipotesi remota e sempre più come una tappa inevitabile nel percorso di crescita del servizio.