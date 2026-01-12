CES 2026, Facer ha svelato le novità che cambieranno i quadranti degli smartwatch

Il CES del 2026 si è rivelato un palcoscenico ricco di novità che probabilmente segneranno il futuro della tecnologia. Il CES è sicuramente una delle più importanti fiere della tecnologia che ogni anno si tiene nel mese di gennaio nella località di Las Vegas. Si tratta di un evento in cui tutte le aziende e i più grandi marchi del momento si incontrano per presentare i nuovi prodotti e le nuove tecnologie che usciranno poi di lì a breve. Il CES è una vera e propria vetrina globale, dove ogni anno si presentano le tecnologie che faranno poi parte della storia e del futuro.

Facer e le tecnologie mostrale al CES 2026

Quest’anno durante il CES, Facer ha mostrato i prossimi aggiornamenti che arricchiranno in maniera significativa i suoi prodotti. Facer è un’azienda leader nel settore degli smartwatch, e in particolare nella personale modifica da parte degli utenti dei quadranti per gli smartwatch.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Una delle novità più interessanti che è emersa durante l’evento a Las Vegas e la volontà della piattaforma di espandere la compatibilità. Se fino a questo momento Facer permetteva di personalizzare gli smartwatch più famosi in circolazione, d’ora in poi sarà possibile accedere a un catalogo molto più ampio.

Un altro punto chiave che è emerso durante il CES è l’integrazione di nuove funzioni intelligenti che riusciranno ad arricchire l’esperienza d’uso degli utenti. Tra queste nuove funzioni c’è l’integrazione della piattaforma Riiver di Citizien. Con quest’ultima sarà possibile collegare lo smartwatch a Internet e così permettere di eseguire delle azioni personalizzabili.

Un’altra novità sara invece la funzione Face Chime, con la quale verranno introdotti dei suoni personalizzati direttamente nei quadranti degli smartwatch. Si potranno dunque aggiungere dei suoni o dei segnali acustici associati ad eventi oppure allo scoccare dell’ora. Sono tutte novità davvero interessanti che potranno migliorare in maniera significativa l’esperienza d’uso degli utenti con i propri smartwatch.